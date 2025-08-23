$41.220.00
Ексклюзив
23 серпня, 07:20
Туреччина розглядає потенційну відправку своїх військових до Україн - посол Джелял

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Туреччина розглядає можливість відправки своїх військових до України як стабілізуючий фактор та гарантію неповторення агресії рф. Посол України в Туреччині Наріман Джелял підтвердив готовність Туреччини долучитися до розмінування Чорного моря та приймати переговорні делегації.

Туреччина розглядає потенційну відправку своїх військових до Україн - посол Джелял

Туреччина розглядає потенційну відправку своїх військових до України, як фактор надання гарантій про неповторення агресії рф в разі заключення мирної угоди. Про це повідомив посол України в Туреччині Наріман Джелял в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи може Туреччина долучитися до країн, які надають Україні безпекові гарантії, Джелял відповів:"Безсумнівно. Я вчора мав зустріч з міністром оборони Туреччини Яшаром Гюлером. У нас була дуже гарна розмова. Туреччина готова долучитися вже найближчим часом до розмінування Чорного моря".

Також Джелял повідомив, що обговорив з міністром оборони цивільне розмінування.

Турецька сторона одна з трохи більше як 10 країн, яка розглядає потенційну відправку своїх військових до України, як стабілізуючий фактор. Як фактор надання гарантій про неповторення агресії рф в разі заключення мирної угоди

- заявив Джелял.

Ердоган нагадав путіну про Україну: Туреччина вимагає справедливого миру20.08.25, 17:10 • 4695 переглядiв

На запитання, чи є надія, що збережеться роль Туреччини як переговорного майданчика, Джелял відповів: "Така надія є".

Джелял вважає, що Туреччина досі залишається одним з найкращих майданчиків для майбутніх переговорів на рівні делегацій, на рівні лідерів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган постійно повторює, що він особисто та його країна готові допомогти нам, щоб досягти справедливого й тривалого миру. Туреччина продемонструвала свою позицію на підтримку нашої країни. Ми можемо їй довіряти в цьому процесі й в усіх інших

- розповів Джелял.

Посол зазначив, що Туреччина готова приймати переговорні делегації та лідерів України та рф.

Питання в тому, що зараз цей процес трошки ускладнюється через активну участь інших міжнародних партнерів. Тому, як буде виглядати подальший процес досягнення миру, ми дізнаємося найближчими днями. Однак можу запевнити, що Туреччина готова приймати переговорні делегації, лідерів країн. Рішення звичайно і за нашою країною, нашим керівництвом й за нашими партнерами

- заявив Джелял.

Голова Військового комітету НАТО про розміщення контингенту в Україні: не обговорювали це в Альянсі 23.08.25, 11:42 • 2448 переглядiв

Доповнення

Hurriyet з посиланням на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини повідомляло, що Спочатку між росією та Україною має бути встановлено припинення вогню. А потім – створення рамкової програми щодо направлення миротворчих сил до України.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що низка країн готова відправити свої війська на територію України, однак для цього треба узгодження зі Сполученими Штатами Америки.

В видання Bloomberg повідомляло, що близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну.

Анна Мурашко

