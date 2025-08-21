Туреччина про "миротворчі сили в Україні": спочатку має бути припинення вогню - ЗМІ
Київ • УНН
Туреччина заявляє, що спочатку має бути припинення вогню між росією та Україною. Лише потім можливе створення рамкової програми для миротворчих сил.
Спочатку між росією та Україною має бути встановлено припинення вогню. А потім – створення рамкової програми щодо направлення миротворчих сил до України. Про це повідомляє Hurriyet з посиланням на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини, пише УНН.
Деталі
Джерела в Міністерстві національної оборони прокоментували заяви про направлення миротворчих сил до України.
Туреччина – це країна, яка створює мир і стабільність у своєму регіоні та прагне зробити свій внесок у всі ініціативи в цьому напрямку. Однак спочатку має бути встановлено припинення вогню між росією та Україною, а потім – створення рамкової програми місії з чітким мандатом, а також визначення ступеня внеску кожної країни. Було б не обґрунтовано та неточно базувати оцінку на прогнозах, які ще не підтверджені конкретними підставами
Доповнення
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що низка країн готова відправити свої війська на територію України, однак для цього треба узгодження зі Сполученими Штатами Америки.
В видання Bloomberg повідомляло, що близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон не відкидає можливості відправки своїх військових в Україну у разі досягнення мирної угоди, аби гарантувати безпеку та запобігти новій агресії з боку росії.
Прем’єр-міністр Крістен Міхал заявляв, що Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах "коаліції охочих".