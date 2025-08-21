Туреччина про "миротворчі сили в Україні": спочатку має бути припинення вогню - ЗМІ

$41.380.02
48.170.16
ukenru
Ексклюзив
12:55 • 516 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 4008 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
11:27 • 2434 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
10:22 • 10640 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 29192 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 39192 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 42857 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 67990 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 169433 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 71609 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
40%
745мм
Популярнi новини
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21 серпня, 04:21 • 64153 перегляди
Удар рф по Львову: відомо про загиблого та двох постраждалих - ОВА21 серпня, 05:08 • 10410 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА21 серпня, 05:21 • 46579 перегляди
Нічний удар рф спричинив затримки восьми поїздів на понад годину: список21 серпня, 06:48 • 30633 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 27981 перегляди
Публікації
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 4032 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт10:15 • 28266 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 84423 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 169453 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 137203 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Крим
Китай
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 49373 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 45229 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 45285 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 73377 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 89005 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Пістолет
Нафта
Гривня
Boeing 737 MAX

Туреччина про "миротворчі сили в Україні": спочатку має бути припинення вогню - ЗМІ

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Туреччина заявляє, що спочатку має бути припинення вогню між росією та Україною. Лише потім можливе створення рамкової програми для миротворчих сил.

Туреччина про "миротворчі сили в Україні": спочатку має бути припинення вогню - ЗМІ

Спочатку між росією та Україною має бути встановлено припинення вогню. А потім – створення рамкової програми щодо направлення миротворчих сил до України. Про це повідомляє Hurriyet з посиланням на джерела в Міністерстві національної оборони Туреччини, пише УНН.

Деталі

Джерела в Міністерстві національної оборони прокоментували заяви про направлення миротворчих сил до України.

Туреччина – це країна, яка створює мир і стабільність у своєму регіоні та прагне зробити свій внесок у всі ініціативи в цьому напрямку. Однак спочатку має бути встановлено припинення вогню між росією та Україною, а потім – створення рамкової програми місії з чітким мандатом, а також визначення ступеня внеску кожної країни. Було б не обґрунтовано та неточно базувати оцінку на прогнозах, які ще не підтверджені конкретними підставами

- повідомили джерела Міністерстві національної оборони.

Миротворці для України? У Німеччині спалахнула дискусія через ідею розгортання військ21.08.25, 09:31 • 2442 перегляди

Доповнення

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що низка країн готова відправити свої війська на територію України, однак для цього треба узгодження зі Сполученими Штатами Америки.

В видання Bloomberg повідомляло, що близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон не відкидає можливості відправки своїх військових в Україну у разі досягнення мирної угоди, аби гарантувати безпеку та запобігти новій агресії з боку росії.

Прем’єр-міністр Крістен Міхал заявляв, що Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах "коаліції охочих".

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Джон Гілі
Крістен Міхал
Bloomberg News
Кая Каллас
Bloomberg
Андрій Єрмак
Велика Британія
Європа
Німеччина
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Естонія
Україна
Лондон