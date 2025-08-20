$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 52 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 4374 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 14237 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
08:52 • 13270 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
08:14 • 64429 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
06:54 • 28948 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
06:49 • 30640 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 31393 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 146832 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 127938 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Британія готова розглянути відправку військових в Україну після мирної угоди – міністр оборони Гілі

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон не відкидає можливості відправки своїх військових в Україну після мирної угоди. Це має забезпечити безпеку та запобігти новій агресії з боку росії.

Британія готова розглянути відправку військових в Україну після мирної угоди – міністр оборони Гілі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон не відкидає можливості відправки своїх військових в Україну у разі досягнення мирної угоди, аби гарантувати безпеку та запобігти новій агресії з боку росії.

Про це інформує Іndependent, пише УНН.

Деталі

Велика Британія готова зробити рішучі кроки для забезпечення стабільності України після завершення війни. Британський міністр оборони Джон Гілі наголосив, що Лондон може розглянути можливість відправки військовослужбовців на територію України в рамках домовленостей про мир.

Прем’єр-міністр чітко дав зрозуміти, що він готовий розглянути відправку британських військових у випадку досягнення переговорного миру

- сказав Гілі в ефірі ITV’s Good Morning Britain.

За його словами, Велика Британія разом із низкою інших держав прагне допомогти Україні створити надійний щит стримування від майбутньої російської агресії та водночас дати українцям впевненість, що союзники залишаться з ними у довгостроковій перспективі.

Міністр підкреслив, що йдеться не про безпосередню участь у бойових діях, а про гарантії безпеки, які можуть стати ключовими для укладання й підтримки тривалого миру.

Нагадаємо

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ до України в рамках мирної угоди. Близько десяти країн готові долучитися до цієї ініціативи.

Степан Гафтко

