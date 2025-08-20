Британія готова розглянути відправку військових в Україну після мирної угоди – міністр оборони Гілі
Київ • УНН
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон не відкидає можливості відправки своїх військових в Україну після мирної угоди. Це має забезпечити безпеку та запобігти новій агресії з боку росії.
Про це інформує Іndependent, пише УНН.
Деталі
Велика Британія готова зробити рішучі кроки для забезпечення стабільності України після завершення війни. Британський міністр оборони Джон Гілі наголосив, що Лондон може розглянути можливість відправки військовослужбовців на територію України в рамках домовленостей про мир.
Прем’єр-міністр чітко дав зрозуміти, що він готовий розглянути відправку британських військових у випадку досягнення переговорного миру
За його словами, Велика Британія разом із низкою інших держав прагне допомогти Україні створити надійний щит стримування від майбутньої російської агресії та водночас дати українцям впевненість, що союзники залишаться з ними у довгостроковій перспективі.
Міністр підкреслив, що йдеться не про безпосередню участь у бойових діях, а про гарантії безпеки, які можуть стати ключовими для укладання й підтримки тривалого миру.
Нагадаємо
Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ до України в рамках мирної угоди. Близько десяти країн готові долучитися до цієї ініціативи.