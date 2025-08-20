Британия готова рассмотреть отправку военных в Украину после мирного соглашения – министр обороны Хили
Киев • УНН
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон не исключает возможности отправки своих военных в Украину после мирного соглашения. Это должно обеспечить безопасность и предотвратить новую агрессию со стороны России.
Об этом информирует Independent, пишет УНН.
Детали
Великобритания готова предпринять решительные шаги для обеспечения стабильности Украины после завершения войны. Британский министр обороны Джон Хили подчеркнул, что Лондон может рассмотреть возможность отправки военнослужащих на территорию Украины в рамках договоренностей о мире.
Премьер-министр четко дал понять, что он готов рассмотреть отправку британских военных в случае достижения переговорного мира
По его словам, Великобритания вместе с рядом других государств стремится помочь Украине создать надежный щит сдерживания от будущей российской агрессии и одновременно дать украинцам уверенность, что союзники останутся с ними в долгосрочной перспективе.
Министр подчеркнул, что речь идет не о непосредственном участии в боевых действиях, а о гарантиях безопасности, которые могут стать ключевыми для заключения и поддержания длительного мира.
Напомним
Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения. Около десяти стран готовы присоединиться к этой инициативе.