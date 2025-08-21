$41.380.02
Эксклюзив
12:55 • 858 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 4940 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
11:27 • 2874 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
10:22 • 10972 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38 • 29827 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 39766 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 43390 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 68450 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 170306 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 71730 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Турция о "миротворческих силах в Украине": сначала должно быть прекращение огня – СМИ

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Турция заявляет, что сначала должно быть прекращение огня между россией и Украиной. Только потом возможно создание рамочной программы для миротворческих сил.

Турция о "миротворческих силах в Украине": сначала должно быть прекращение огня – СМИ

Сначала между россией и Украиной должно быть установлено прекращение огня. А затем – создание рамочной программы по направлению миротворческих сил в Украину. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции, пишет УНН.

Детали

Источники в Министерстве национальной обороны прокомментировали заявления о направлении миротворческих сил в Украину.

Турция – это страна, которая создает мир и стабильность в своем регионе и стремится внести свой вклад во все инициативы в этом направлении. Однако сначала должно быть установлено прекращение огня между россией и Украиной, а затем – создание рамочной программы миссии с четким мандатом, а также определение степени вклада каждой страны. Было бы необоснованно и неточно основывать оценку на прогнозах, которые еще не подтверждены конкретными основаниями

- сообщили источники в Министерстве национальной обороны.

Миротворцы для Украины? В Германии вспыхнула дискуссия из-за идеи развертывания войск21.08.25, 09:31 • 2444 просмотра

Дополнение

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ряд стран готовы отправить свои войска на территорию Украины, однако для этого нужно согласование с Соединенными Штатами Америки.

Издание Bloomberg сообщало, что около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон не исключает возможности отправки своих военных в Украину в случае достижения мирного соглашения, чтобы гарантировать безопасность и предотвратить новую агрессию со стороны россии.

Премьер-министр Кристен Михал заявлял, что Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты в рамках "коалиции желающих".

Анна Мурашко

