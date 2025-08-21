Турция о "миротворческих силах в Украине": сначала должно быть прекращение огня – СМИ
Киев • УНН
Турция заявляет, что сначала должно быть прекращение огня между россией и Украиной. Только потом возможно создание рамочной программы для миротворческих сил.
Сначала между россией и Украиной должно быть установлено прекращение огня. А затем – создание рамочной программы по направлению миротворческих сил в Украину. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источники в Министерстве национальной обороны Турции, пишет УНН.
Детали
Источники в Министерстве национальной обороны прокомментировали заявления о направлении миротворческих сил в Украину.
Турция – это страна, которая создает мир и стабильность в своем регионе и стремится внести свой вклад во все инициативы в этом направлении. Однако сначала должно быть установлено прекращение огня между россией и Украиной, а затем – создание рамочной программы миссии с четким мандатом, а также определение степени вклада каждой страны. Было бы необоснованно и неточно основывать оценку на прогнозах, которые еще не подтверждены конкретными основаниями
Дополнение
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что ряд стран готовы отправить свои войска на территорию Украины, однако для этого нужно согласование с Соединенными Штатами Америки.
Издание Bloomberg сообщало, что около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон не исключает возможности отправки своих военных в Украину в случае достижения мирного соглашения, чтобы гарантировать безопасность и предотвратить новую агрессию со стороны россии.
Премьер-министр Кристен Михал заявлял, что Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты в рамках "коалиции желающих".