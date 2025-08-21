$41.360.10
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Миротворцы для Украины? В Германии вспыхнула дискуссия из-за идеи развертывания войск

Киев • УНН

 • 352 просмотра

В Германии возникла дискуссия относительно возможного участия страны в миротворческой миссии в Украине. Канцлер Фридрих Мерц не исключает такой возможности, но общество и политики разделились во мнениях.

Миротворцы для Украины? В Германии вспыхнула дискуссия из-за идеи развертывания войск

Разговоры союзников о возможном направлении европейских миротворческих сил в Украину вызвали горячую полемику в Германии. Канцлер Фридрих Мерц не исключает участия страны в миссии, но общество и политики разделились, опасаясь повторения исторических теней и новых военных провалов.

Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Дискуссии в Европе относительно потенциального развертывания миротворческих сил на украинской территории в рамках возможного соглашения с Россией стали серьезным испытанием для Германии.

Берлин, который до сих пор взвешивает собственную роль в мировых конфликтах из-за бремени нацистского прошлого и неудачных военных кампаний в Афганистане и Мали, оказался перед дилеммой: поддержать союзников или избежать рисков втягивания в прямое противостояние с Москвой.

Канцлер Фридрих Мерц, пришедший к власти после выборов с громким обещанием сделать Бундесвер самой мощной армией Европы, заявил об открытости к участию в миротворческой миссии. В то же время он признал: любое решение потребует одобрения парламента, что станет непростой задачей, учитывая шаткую поддержку его кабинета.

Против этой идеи выступила глава ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель. Она обвинила консерваторов Мерца в "подстрекательстве к войне" и назвала разговоры об отправке войск "безответственными и опасными". Ее позицию поддерживает часть избирателей: партия укрепляет свои позиции на фоне экономических трудностей и критики миллиардных расходов на поддержку Украины.

Обеспокоенность озвучил и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль, предупредив, что ввод войск может иметь для Германии "шоковые последствия".

Дополнительное давление создает международный контекст: президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже высказались за возможное развертывание сил в послевоенной Украине, тогда как Берлин действует гораздо осторожнее.

По данным опроса Forsa, общество разделено почти пополам: 49% немцев поддержали бы участие страны в миротворческой миссии, а 45% – выступают категорически против. Этот баланс мнений контрастирует с более однозначной поддержкой аналогичных идей в Лондоне и Париже.

Напомним

Великобритания планирует отправить сотни военных инструкторов и инженеров в Украину в течение первой недели после перемирия. Это поможет восстановить ВСУ и патрулировать небо для предотвращения нарушений прекращения огня.

Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения. Около десяти стран готовы присоединиться к этой инициативе.

Степан Гафтко

