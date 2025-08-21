Миротворцы для Украины? В Германии вспыхнула дискуссия из-за идеи развертывания войск
Киев • УНН
В Германии возникла дискуссия относительно возможного участия страны в миротворческой миссии в Украине. Канцлер Фридрих Мерц не исключает такой возможности, но общество и политики разделились во мнениях.
Разговоры союзников о возможном направлении европейских миротворческих сил в Украину вызвали горячую полемику в Германии. Канцлер Фридрих Мерц не исключает участия страны в миссии, но общество и политики разделились, опасаясь повторения исторических теней и новых военных провалов.
Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Дискуссии в Европе относительно потенциального развертывания миротворческих сил на украинской территории в рамках возможного соглашения с Россией стали серьезным испытанием для Германии.
Берлин, который до сих пор взвешивает собственную роль в мировых конфликтах из-за бремени нацистского прошлого и неудачных военных кампаний в Афганистане и Мали, оказался перед дилеммой: поддержать союзников или избежать рисков втягивания в прямое противостояние с Москвой.
Канцлер Фридрих Мерц, пришедший к власти после выборов с громким обещанием сделать Бундесвер самой мощной армией Европы, заявил об открытости к участию в миротворческой миссии. В то же время он признал: любое решение потребует одобрения парламента, что станет непростой задачей, учитывая шаткую поддержку его кабинета.
Против этой идеи выступила глава ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель. Она обвинила консерваторов Мерца в "подстрекательстве к войне" и назвала разговоры об отправке войск "безответственными и опасными". Ее позицию поддерживает часть избирателей: партия укрепляет свои позиции на фоне экономических трудностей и критики миллиардных расходов на поддержку Украины.
Обеспокоенность озвучил и министр иностранных дел Йоханн Вадефуль, предупредив, что ввод войск может иметь для Германии "шоковые последствия".
Дополнительное давление создает международный контекст: президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже высказались за возможное развертывание сил в послевоенной Украине, тогда как Берлин действует гораздо осторожнее.
По данным опроса Forsa, общество разделено почти пополам: 49% немцев поддержали бы участие страны в миротворческой миссии, а 45% – выступают категорически против. Этот баланс мнений контрастирует с более однозначной поддержкой аналогичных идей в Лондоне и Париже.
Напомним
Великобритания планирует отправить сотни военных инструкторов и инженеров в Украину в течение первой недели после перемирия. Это поможет восстановить ВСУ и патрулировать небо для предотвращения нарушений прекращения огня.
Европейские чиновники обсуждают план отправки британских и французских войск в Украину в рамках мирного соглашения. Около десяти стран готовы присоединиться к этой инициативе.