Миротворці для України? У Німеччині спалахнула дискусія через ідею розгортання військ

Київ • УНН

 • 62 перегляди

У Німеччині виникла дискусія щодо можливої участі країни у миротворчій місії в Україні. Канцлер Фрідріх Мерц не виключає такої можливості, але суспільство та політики розділилися в думках.

Миротворці для України? У Німеччині спалахнула дискусія через ідею розгортання військ

Розмови союзників про можливе направлення європейських миротворчих сил до України викликали гарячу полеміку в Німеччині. Канцлер Фрідріх Мерц не виключає участі країни у місії, але суспільство та політики розділилися, побоюючись повторення історичних тіней та нових військових провалів.

Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Дискусії в Європі щодо потенційного розгортання миротворчих сил на українській території в межах можливої угоди з росією стали серйозним випробуванням для Німеччини.

Берлін, який досі зважує власну роль у світових конфліктах через тягар нацистського минулого та невдалі військові кампанії в Афганістані й Малі, постав перед дилемою: підтримати союзників чи уникнути ризиків втягування у пряме протистояння з москвою.

Канцлер Фрідріх Мерц, який прийшов до влади після виборів із гучною обіцянкою зробити Бундесвер найпотужнішою армією Європи, заявив про відкритість до участі у миротворчій місії. Водночас він визнав: будь-яке рішення потребуватиме схвалення парламенту, що стане непростим завданням, з огляду на хитку підтримку його кабінету.

Проти цієї ідеї виступила голова ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель. Вона звинуватила консерваторів Мерца у "підбурюванні до війни" й назвала розмови про відправку військ "безвідповідальними та небезпечними". Її позицію підтримує частина виборців: партія зміцнює свої позиції на фоні економічних труднощів та критики мільярдних витрат на підтримку України.

Занепокоєння озвучив і міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль, попередивши, що введення військ може мати для Німеччини "шокові наслідки".

Додатковий тиск створює міжнародний контекст: президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже висловилися за можливе розгортання сил у післявоєнній Україні, тоді як Берлін діє набагато обережніше.

За даними опитування Forsa, суспільство розділене майже навпіл: 49% німців підтримали б участь країни у миротворчій місії, а 45% – виступають категорично проти. Цей баланс думок контрастує з більш однозначною підтримкою аналогічних ідей у Лондоні та Парижі.

Нагадаємо

Велика Британія планує відправити сотні військових інструкторів та інженерів до України протягом першого тижня після перемир'я. Це допоможе відновити ЗСУ та патрулювати небо для запобігання порушень припинення вогню.

Європейські посадовці обговорюють план відправки британських і французьких військ до України в рамках мирної угоди. Близько десяти країн готові долучитися до цієї ініціативи.

Степан Гафтко

