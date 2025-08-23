Голова Військового комітету НАТО про розміщення контингенту в Україні: не обговорювали це в Альянсі

У НАТО не обговорювали питання розміщення військового контингенту в Україні. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.

Каво Драгоне прокоментував можливість, що гарантії безпеки повинні включати присутність контингентів країн-союзниць на території України.

Ці питання є частиною міжнародної політики та переговорів із москвою. Але ми взагалі не обговорювали їх у НАТО, навіть не натякали на них