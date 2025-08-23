Голова Військового комітету НАТО про розміщення контингенту в Україні: не обговорювали це в Альянсі

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
07:20 • 10209 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
06:14 • 10622 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
23 серпня, 03:30 • 12107 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
22 серпня, 18:18 • 8566 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 29167 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 28673 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 23552 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 24777 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 24391 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 12:16 • 13668 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3.2м/с
52%
744мм
Популярнi новини
У боях за Україну загинув майстер спорту міжнародного класу Олексій Хабаров23 серпня, 00:49 • 10395 перегляди
Місто петров вал волгоградської області рф зазнало масованої атаки дронів23 серпня, 01:21 • 14369 перегляди
ISW: кремль побоюється зустрічі путіна із Зеленським через внутрішнє виправдання війни в Україні 23 серпня, 01:51 • 11195 перегляди
Дія.Картку вже оформили 806 тисяч українців23 серпня, 03:12 • 11407 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 10169 перегляди
Публікації
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
07:20 • 10213 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto06:00 • 10308 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 12109 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 20704 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 29168 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Кіт Келлог
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Сумська область
Краматорськ
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 23552 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 14935 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 17079 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 19980 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 27704 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
КАБ-500
КАБ-250
Шахед-136
Футбол

Голова Військового комітету НАТО про розміщення контингенту в Україні: не обговорювали це в Альянсі

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що питання розміщення контингентів в Україні не обговорювалося в НАТО. Він зазначив, що це питання є частиною міжнародної політики та переговорів з москвою.

Голова Військового комітету НАТО про розміщення контингенту в Україні: не обговорювали це в Альянсі

У НАТО не обговорювали питання розміщення військового контингенту в Україні. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.

Деталі

Каво Драгоне прокоментував можливість, що гарантії безпеки повинні включати присутність контингентів країн-союзниць на території України.

Ці питання є частиною міжнародної політики та переговорів із москвою. Але ми взагалі не обговорювали їх у НАТО, навіть не натякали на них

- заявив Каво Драгоне.

На запитання, чи розглядалось колись питання про сухопутні війська, залучення яких країн, та де, за якими правилами ведення бойових дій, Каво Драгоне відповів: "Зовсім ні, це, м’яко кажучи, передчасно. Ми знаємо, що питання контингентів порушувалося окремими країнами, можливо, на двосторонній основі. Але, повторюю, це питання все ще перебуває в зародковому стані".

Голова Військового комітету НАТО зазначив, що гарантії безпеки, що визначаються політиками, повинні визначати контекст.

"Наприклад: хто на місцях вирішує, чи порушили угоди росіяни, чи українці? Хто розробляє правила ведення бойових дій? Яку територію потрібно захищати? Чи повинні солдати лише спостерігати, чи також захищати, і якщо так, то якою зброєю? Нічого остаточно не вирішено. У моїй області я навіть не знаю, чи доступні війська, і, можливо, хтось розгляне можливість залучення солдатів із країн, які не входять до НАТО. Все відкрито. Одне твердо стоїть на своєму: НАТО, як і раніше, віддане насамперед захисту громадян своїх держав-членів", - пояснив Драгоне.

Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну20.08.25, 00:51 • 84494 перегляди

Також Каво Драгоне розповів про "коаліцію охочих".

"Це коаліція сил, очолювана Лондоном і Парижем, яка, з метою мирного процесу, хоче підтримати нормалізацію ситуації в Україні. Вони зосереджуються на економіці, територіальній та повітряній безпеці та багато чому іншому. Їхні завдання також включають організацію системи стримування росії від повторного нападу", - сказав Каво Драгоне.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що майбутня архітектура безпеки для України має включати дієві гарантії на кшталт статті 5 НАТО, системне фінансування армії та підтримку оборонних програм. Він також підкреслив важливість інвестицій партнерів у виробництво українських дронів.

Генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що президент США Дональд Трамп поставив за пріоритетне завдання не лише вийти з глухого кута у відносинах з російським диктатором володимиром путіним, а й дати йому зрозуміти, що США братимуть участь у наданні гарантій безпеки Україні, які будуть складатися з двох рівнів.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявляв, що низка країн готова відправити свої війська на територію України, однак для цього треба узгодження зі США.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Париж
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Лондон
Безпілотний літальний апарат