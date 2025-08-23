Голова Військового комітету НАТО про розміщення контингенту в Україні: не обговорювали це в Альянсі
Київ • УНН
Голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що питання розміщення контингентів в Україні не обговорювалося в НАТО. Він зазначив, що це питання є частиною міжнародної політики та переговорів з москвою.
У НАТО не обговорювали питання розміщення військового контингенту в Україні. Про це заявив голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Corriere della Sera, передає УНН.
Деталі
Каво Драгоне прокоментував можливість, що гарантії безпеки повинні включати присутність контингентів країн-союзниць на території України.
Ці питання є частиною міжнародної політики та переговорів із москвою. Але ми взагалі не обговорювали їх у НАТО, навіть не натякали на них
На запитання, чи розглядалось колись питання про сухопутні війська, залучення яких країн, та де, за якими правилами ведення бойових дій, Каво Драгоне відповів: "Зовсім ні, це, м’яко кажучи, передчасно. Ми знаємо, що питання контингентів порушувалося окремими країнами, можливо, на двосторонній основі. Але, повторюю, це питання все ще перебуває в зародковому стані".
Голова Військового комітету НАТО зазначив, що гарантії безпеки, що визначаються політиками, повинні визначати контекст.
"Наприклад: хто на місцях вирішує, чи порушили угоди росіяни, чи українці? Хто розробляє правила ведення бойових дій? Яку територію потрібно захищати? Чи повинні солдати лише спостерігати, чи також захищати, і якщо так, то якою зброєю? Нічого остаточно не вирішено. У моїй області я навіть не знаю, чи доступні війська, і, можливо, хтось розгляне можливість залучення солдатів із країн, які не входять до НАТО. Все відкрито. Одне твердо стоїть на своєму: НАТО, як і раніше, віддане насамперед захисту громадян своїх держав-членів", - пояснив Драгоне.
Також Каво Драгоне розповів про "коаліцію охочих".
"Це коаліція сил, очолювана Лондоном і Парижем, яка, з метою мирного процесу, хоче підтримати нормалізацію ситуації в Україні. Вони зосереджуються на економіці, територіальній та повітряній безпеці та багато чому іншому. Їхні завдання також включають організацію системи стримування росії від повторного нападу", - сказав Каво Драгоне.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що майбутня архітектура безпеки для України має включати дієві гарантії на кшталт статті 5 НАТО, системне фінансування армії та підтримку оборонних програм. Він також підкреслив важливість інвестицій партнерів у виробництво українських дронів.
Генсек НАТО Марк Рютте заявляв, що президент США Дональд Трамп поставив за пріоритетне завдання не лише вийти з глухого кута у відносинах з російським диктатором володимиром путіним, а й дати йому зрозуміти, що США братимуть участь у наданні гарантій безпеки Україні, які будуть складатися з двох рівнів.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявляв, що низка країн готова відправити свої війська на територію України, однак для цього треба узгодження зі США.