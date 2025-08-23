Глава Военного комитета НАТО о размещении контингента в Украине: не обсуждали это в Альянсе

В НАТО не обсуждали вопрос размещения военного контингента в Украине. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

Каво Драгоне прокомментировал возможность, что гарантии безопасности должны включать присутствие контингентов стран-союзников на территории Украины.

Эти вопросы являются частью международной политики и переговоров с Москвой. Но мы вообще не обсуждали их в НАТО, даже не намекали на них