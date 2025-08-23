$41.220.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Глава Военного комитета НАТО о размещении контингента в Украине: не обсуждали это в Альянсе

Киев • УНН

 • 490 просмотра

Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что вопрос размещения контингентов в Украине не обсуждался в НАТО. Он отметил, что этот вопрос является частью международной политики и переговоров с Москвой.

Глава Военного комитета НАТО о размещении контингента в Украине: не обсуждали это в Альянсе

В НАТО не обсуждали вопрос размещения военного контингента в Украине. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне в интервью Corriere della Sera, передает УНН.

Детали

Каво Драгоне прокомментировал возможность, что гарантии безопасности должны включать присутствие контингентов стран-союзников на территории Украины.

Эти вопросы являются частью международной политики и переговоров с Москвой. Но мы вообще не обсуждали их в НАТО, даже не намекали на них

- заявил Каво Драгоне.

На вопрос, рассматривался ли когда-либо вопрос о сухопутных войсках, привлечении каких стран, и где, по каким правилам ведения боевых действий, Каво Драгоне ответил: "Совсем нет, это, мягко говоря, преждевременно. Мы знаем, что вопрос контингентов поднимался отдельными странами, возможно, на двусторонней основе. Но, повторяю, этот вопрос все еще находится в зачаточном состоянии".

Глава Военного комитета НАТО отметил, что гарантии безопасности, определяемые политиками, должны определять контекст.

"Например: кто на местах решает, нарушили ли соглашения россияне или украинцы? Кто разрабатывает правила ведения боевых действий? Какую территорию нужно защищать? Должны ли солдаты только наблюдать или также защищать, и если да, то каким оружием? Ничего окончательно не решено. В моей области я даже не знаю, доступны ли войска, и, возможно, кто-то рассмотрит возможность привлечения солдат из стран, не входящих в НАТО. Все открыто. Одно твердо стоит на своем: НАТО, как и раньше, привержено прежде всего защите граждан своих государств-членов", - пояснил Драгоне.

Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину20.08.25, 00:51

Также Каво Драгоне рассказал о "коалиции желающих"

"Это коалиция сил, возглавляемая Лондоном и Парижем, которая, с целью мирного процесса, хочет поддержать нормализацию ситуации в Украине. Они сосредотачиваются на экономике, территориальной и воздушной безопасности и многом другом. Их задачи также включают организацию системы сдерживания России от повторного нападения", - сказал Каво Драгоне.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский сообщал, что будущая архитектура безопасности для Украины должна включать действенные гарантии вроде статьи 5 НАТО, системное финансирование армии и поддержку оборонных программ. Он также подчеркнул важность инвестиций партнеров в производство украинских дронов.

Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что президент США Дональд Трамп поставил приоритетной задачей не только выйти из тупика в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным, но и дать ему понять, что США будут участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине, которые будут состоять из двух уровней.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявлял, что ряд стран готов отправить свои войска на территорию Украины, однако для этого требуется согласование с США.

Анна Мурашко

