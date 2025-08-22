Зеленський: Україні потрібні "Article-5-like" гарантії безпеки та стабільне фінансування армії

Президент Володимир Зеленський наголосив, що майбутня архітектура безпеки для України має включати дієві гарантії на кшталт статті 5 НАТО, системне фінансування армії та підтримку оборонних програм. Він також підкреслив важливість інвестицій партнерів у виробництво українських дронів. Про це він заявив на спільній пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Деталі

Це мають бути гарантії "Article-5-like" (аналог статті 5 НАТО про колективну оборону) і це реально дієві гарантії безпеки. Саме на такий результат ми маємо вийти. Щоб була абсолютно чітка архітектура: які країни допомагають нам на землі, які - працюють для безпеки нашого неба, які - гарантують безпеку на морі - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що важливим аспектом є фінансування української армії у такому складі та такій якості, які забезпечуватимуть захист держави. За його словами, це базується на тісній співпраці з партнерами, зокрема з НАТО.

Наша інфраструктура, оборони та безпеки дуже серйозно інтегровані в систему Альянсу. Багато є двосторонньої співпраці та всі рівні нашої співпраці із НАТО ми будемо продовжувати - додав Президент.

Окремо він зупинився на питанні озброєння для українських воїнів. Зараз уже діє програма Perl, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти міжнародних партнерів.

В цій програмі вже 1,5 млрд від наших європейських партнерів. Незабаром приєднуються нові учасники… В середньому це млрд доларів на місяць. Може бути на місяць млрд - може півтора. Це потрібно проговорювати. Ми говорили про це, як залучити більше країн до цієї програми - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що не менш важливим є фінансування внутрішніх програм виробництва безпілотників.

Український потенціал виробництва сьогодні значно більше ніж наші фінансові можливості. Нам треба закрити цей дефіцит. Це трішки понад 6 млрд. І ми дуже розраховуємо на цю підтримку від партнерів - зауважив Президент.

Зеленський додав, що ще одним пріоритетом залишається дипломатичний напрям - обговорення ключових деталей, необхідних для змістовних переговорів про припинення війни.

