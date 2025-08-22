Зеленський: Україні потрібні "Article-5-like" гарантії безпеки та стабільне фінансування армії
Київ • УНН
Президент Зеленський окреслив вимоги до майбутньої архітектури безпеки України, що включають гарантії на кшталт статті 5 НАТО та системне фінансування армії. Він також підкреслив важливість інвестицій партнерів у виробництво українських дронів.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що майбутня архітектура безпеки для України має включати дієві гарантії на кшталт статті 5 НАТО, системне фінансування армії та підтримку оборонних програм. Він також підкреслив важливість інвестицій партнерів у виробництво українських дронів. Про це він заявив на спільній пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.
Деталі
Це мають бути гарантії "Article-5-like" (аналог статті 5 НАТО про колективну оборону) і це реально дієві гарантії безпеки. Саме на такий результат ми маємо вийти. Щоб була абсолютно чітка архітектура: які країни допомагають нам на землі, які - працюють для безпеки нашого неба, які - гарантують безпеку на морі
Він підкреслив, що важливим аспектом є фінансування української армії у такому складі та такій якості, які забезпечуватимуть захист держави. За його словами, це базується на тісній співпраці з партнерами, зокрема з НАТО.
Наша інфраструктура, оборони та безпеки дуже серйозно інтегровані в систему Альянсу. Багато є двосторонньої співпраці та всі рівні нашої співпраці із НАТО ми будемо продовжувати
Окремо він зупинився на питанні озброєння для українських воїнів. Зараз уже діє програма Perl, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти міжнародних партнерів.
В цій програмі вже 1,5 млрд від наших європейських партнерів. Незабаром приєднуються нові учасники… В середньому це млрд доларів на місяць. Може бути на місяць млрд - може півтора. Це потрібно проговорювати. Ми говорили про це, як залучити більше країн до цієї програми
Він також наголосив, що не менш важливим є фінансування внутрішніх програм виробництва безпілотників.
Український потенціал виробництва сьогодні значно більше ніж наші фінансові можливості. Нам треба закрити цей дефіцит. Це трішки понад 6 млрд. І ми дуже розраховуємо на цю підтримку від партнерів
Зеленський додав, що ще одним пріоритетом залишається дипломатичний напрям - обговорення ключових деталей, необхідних для змістовних переговорів про припинення війни.
