Зеленський: Україні потрібні "Article-5-like" гарантії безпеки та стабільне фінансування армії

$41.220.16
47.980.19
ukenru
Ексклюзив
12:16 • 1684 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 9260 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 11872 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 10011 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 11508 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 10408 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 12935 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22194 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 44275 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37770 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
87%
740мм
Популярнi новини
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto22 серпня, 03:12 • 17988 перегляди
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22 серпня, 04:16 • 10844 перегляди
Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасилиVideo22 серпня, 05:44 • 3980 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 11802 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 5578 перегляди
Публікації
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:30 • 9268 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
11:01 • 11876 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 44279 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 15544 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 50360 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 1564 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 5602 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 21671 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 90810 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 83859 перегляди
Актуальне
Лікарські засоби
Нафта
Безпілотний літальний апарат
Криптовалюта
COVID-19

Зеленський: Україні потрібні "Article-5-like" гарантії безпеки та стабільне фінансування армії

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Президент Зеленський окреслив вимоги до майбутньої архітектури безпеки України, що включають гарантії на кшталт статті 5 НАТО та системне фінансування армії. Він також підкреслив важливість інвестицій партнерів у виробництво українських дронів.

Зеленський: Україні потрібні "Article-5-like" гарантії безпеки та стабільне фінансування армії

Президент Володимир Зеленський наголосив, що майбутня архітектура безпеки для України має включати дієві гарантії на кшталт статті 5 НАТО, системне фінансування армії та підтримку оборонних програм. Він також підкреслив важливість інвестицій партнерів у виробництво українських дронів. Про це він заявив на спільній пресконференції із генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Деталі

Це мають бути гарантії "Article-5-like" (аналог статті 5 НАТО про колективну оборону) і це реально дієві гарантії безпеки. Саме на такий результат ми маємо вийти. Щоб була абсолютно чітка архітектура: які країни допомагають нам на землі, які - працюють для безпеки нашого неба, які - гарантують безпеку на морі

- сказав Зеленський.

Він підкреслив, що важливим аспектом є фінансування української армії у такому складі та такій якості, які забезпечуватимуть захист держави. За його словами, це базується на тісній співпраці з партнерами, зокрема з НАТО.

Наша інфраструктура, оборони та безпеки дуже серйозно інтегровані в систему Альянсу. Багато є двосторонньої співпраці та всі рівні нашої співпраці із НАТО ми будемо продовжувати

 - додав Президент.

Окремо він зупинився на питанні озброєння для українських воїнів. Зараз уже діє програма Perl, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти міжнародних партнерів.

В цій програмі вже 1,5 млрд від наших європейських партнерів. Незабаром приєднуються нові учасники… В середньому це млрд доларів на місяць. Може бути на місяць млрд - може півтора. Це потрібно проговорювати. Ми говорили про це, як залучити більше країн до цієї програми 

- зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що не менш важливим є фінансування внутрішніх програм виробництва безпілотників.

Український потенціал виробництва сьогодні значно більше ніж наші фінансові можливості. Нам треба закрити цей дефіцит. Це трішки понад 6 млрд. І ми дуже розраховуємо на цю підтримку від партнерів

- зауважив Президент.

Зеленський додав, що ще одним пріоритетом залишається дипломатичний напрям - обговорення ключових деталей, необхідних для змістовних переговорів про припинення війни.

Україна наполягає на "часі тиші" перед переговорами - путін ставить ультиматуми - Зеленський21.08.25, 12:07 • 9844 перегляди

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Протиповітряна оборона
Марк Рютте
НАТО
Збройні сили України
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Безпілотний літальний апарат