Зеленский: Украине нужны "Article-5-like" гарантии безопасности и стабильное финансирование армии

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что будущая архитектура безопасности для Украины должна включать действенные гарантии по типу статьи 5 НАТО, системное финансирование армии и поддержку оборонных программ. Он также подчеркнул важность инвестиций партнеров в производство украинских дронов. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Детали

Это должны быть гарантии "Article-5-like" (аналог статьи 5 НАТО о коллективной обороне) и это реально действенные гарантии безопасности. Именно на такой результат мы должны выйти. Чтобы была абсолютно четкая архитектура: какие страны помогают нам на земле, какие - работают для безопасности нашего неба, какие - гарантируют безопасность на море - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что важным аспектом является финансирование украинской армии в таком составе и таком качестве, которые будут обеспечивать защиту государства. По его словам, это базируется на тесном сотрудничестве с партнерами, в частности с НАТО.

Наша инфраструктура, обороны и безопасности очень серьезно интегрированы в систему Альянса. Много есть двустороннего сотрудничества и все уровни нашего сотрудничества с НАТО мы будем продолжать - добавил Президент.

Отдельно он остановился на вопросе вооружения для украинских воинов. Сейчас уже действует программа Perl, которая позволяет покупать американское оружие за средства международных партнеров.

В этой программе уже 1,5 млрд от наших европейских партнеров. Вскоре присоединяются новые участники... В среднем это млрд долларов в месяц. Может быть в месяц млрд - может полтора. Это нужно проговаривать. Мы говорили об этом, как привлечь больше стран к этой программе - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что не менее важным является финансирование внутренних программ производства беспилотников.

Украинский потенциал производства сегодня значительно больше, чем наши финансовые возможности. Нам нужно закрыть этот дефицит. Это немного более 6 млрд. И мы очень рассчитываем на эту поддержку от партнеров - отметил Президент.

Зеленский добавил, что еще одним приоритетом остается дипломатическое направление - обсуждение ключевых деталей, необходимых для содержательных переговоров о прекращении войны.

