Зеленский: Украине нужны "Article-5-like" гарантии безопасности и стабильное финансирование армии

Эксклюзив
12:16 • 1656 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Эксклюзив
11:30 • 9188 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:01 • 11834 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
09:34 • 9998 просмотра
Вседозволенность НБУ: нардеп раскритиковала решение Верховного Суда по делу "Конкорда"
08:26 • 11495 просмотра
Ведутся дискуссии с военными по поводу выезда за границу мужчин до 22 лет - Свириденко
07:36 • 10400 просмотра
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента
22 августа, 05:52 • 12928 просмотра
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26 • 22191 просмотра
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24 • 44257 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55 • 37768 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
ЦСК: информация о «дневниках» с фото Зеленского, копирующих образы Путина, является фейкомPhoto22 августа, 03:12 • 17988 просмотра
Ким Чен Ын наградил солдат КНДР, воевавших за Россию в Украине22 августа, 04:16 • 10844 просмотра
Уже 21 пострадавший от атаки рф в Мукачево, пожар до сих пор не потушенVideo22 августа, 05:44 • 3980 просмотра
На Херсонщине российские военные сжигают технику, чтобы не штурмовать позиции ВСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 11802 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 5578 просмотра
Кузьминых готовит «закон-убийцу» аптек: украинцы могут остаться без доступа к лекарствам
Эксклюзив
11:30 • 9210 просмотра
Осень 2025: модные тренды, цвета и лайфхаки, чтобы выглядеть стильноPhoto
Эксклюзив
11:01 • 11844 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?21 августа, 14:24 • 44262 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно успеть сделать на огороде и в саду21 августа, 14:05 • 15530 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
21 августа, 12:13 • 50343 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto11:46 • 1552 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку10:17 • 5588 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 21666 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 90786 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 83839 просмотра
Лекарственные средства
Нефть
Беспилотный летательный аппарат
Криптовалюта
COVID-19

Зеленский: Украине нужны "Article-5-like" гарантии безопасности и стабильное финансирование армии

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Президент Зеленский обозначил требования к будущей архитектуре безопасности Украины, которые включают гарантии по типу статьи 5 НАТО и системное финансирование армии. Он также подчеркнул важность инвестиций партнеров в производство украинских дронов.

Зеленский: Украине нужны "Article-5-like" гарантии безопасности и стабильное финансирование армии

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что будущая архитектура безопасности для Украины должна включать действенные гарантии по типу статьи 5 НАТО, системное финансирование армии и поддержку оборонных программ. Он также подчеркнул важность инвестиций партнеров в производство украинских дронов. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Детали

Это должны быть гарантии "Article-5-like" (аналог статьи 5 НАТО о коллективной обороне) и это реально действенные гарантии безопасности. Именно на такой результат мы должны выйти. Чтобы была абсолютно четкая архитектура: какие страны помогают нам на земле, какие - работают для безопасности нашего неба, какие - гарантируют безопасность на море

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что важным аспектом является финансирование украинской армии в таком составе и таком качестве, которые будут обеспечивать защиту государства. По его словам, это базируется на тесном сотрудничестве с партнерами, в частности с НАТО.

Наша инфраструктура, обороны и безопасности очень серьезно интегрированы в систему Альянса. Много есть двустороннего сотрудничества и все уровни нашего сотрудничества с НАТО мы будем продолжать

 - добавил Президент.

Отдельно он остановился на вопросе вооружения для украинских воинов. Сейчас уже действует программа Perl, которая позволяет покупать американское оружие за средства международных партнеров.

В этой программе уже 1,5 млрд от наших европейских партнеров. Вскоре присоединяются новые участники... В среднем это млрд долларов в месяц. Может быть в месяц млрд - может полтора. Это нужно проговаривать. Мы говорили об этом, как привлечь больше стран к этой программе 

- отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что не менее важным является финансирование внутренних программ производства беспилотников.

Украинский потенциал производства сегодня значительно больше, чем наши финансовые возможности. Нам нужно закрыть этот дефицит. Это немного более 6 млрд. И мы очень рассчитываем на эту поддержку от партнеров

- отметил Президент.

Зеленский добавил, что еще одним приоритетом остается дипломатическое направление - обсуждение ключевых деталей, необходимых для содержательных переговоров о прекращении войны.

Украина настаивает на "времени тишины"перед переговорами - путин ставит ультиматумы - Зеленский21.08.2025, 12:07 • 9844 просмотра

Алена Уткина

