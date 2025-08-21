$41.380.02
Украина настаивает на "времени тишины"перед переговорами - путин ставит ультиматумы - Зеленский

Киев • УНН

 • 1458 просмотра

Украина настаивает на прекращении огня перед переговорами с россией, считая это необходимым для реального мирного процесса. Президент Зеленский подчеркивает важность двусторонних договоренностей и участия США для завершения конфликта.

Украина настаивает на "времени тишины"перед переговорами - путин ставит ультиматумы - Зеленский

Киев требует прекращения огня перед началом переговоров, подчеркивая важность двусторонних договоренностей и участия США. Украинская сторона считает, что без этого мирный процесс рискует остаться мертворожденным, а ультимативные предложения кремля являются лишь попыткой отложить завершение войны. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Украина настаивает на обязательном прекращении огня перед началом переговоров с россией. По словам украинского главы государства, ключевым является "время тишины", которое позволит наработать реальный план завершения войны.

Прозвучавший формат имеет, наверное, некоторую компромиссность. Он именно такой. Мы заходим в двусторонний формат и затем в трехсторонний. Я считаю, что без договоренностей в двустороннем формате и без того или иного формата прекращения огня, трехсторонний почти невозможен

- заявил украинский Президент.

Он добавил, что Соединенным Штатам нужно присутствовать в момент окончания войны, чтобы это дало сигнал, что конфликт действительно завершится.

Относительно территориального вопроса украинский Президент четко очерчивает свою позицию: "Вопрос территорий - это вопрос человека, который хочет оккупировать наши территории, и человека, который со своей армией и народом защищает свои территории. То есть это вопрос путина и мой".

По словам Зеленского, кремль пытается навязать "условия", которые Киев не может принять.

путин предлагает нам "воздух" - что он не будет наступать, а мы отдаем контроль над территориями. Это просто его заброс, потому что он не хочет заканчивать войну

 - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что экономика россии деградирует, и уже через год ее проблемы станут ощутимыми, а через два - критическими. Это заставит кремль искать варианты завершения войны.

Также Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы относительно своих территорий, включая Донбасс и Крым. Он подчеркнул, что юридически Украина не признает никакой оккупации.

Степан Гафтко

