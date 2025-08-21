$41.380.02
07:38 • 6812 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 17312 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 24936 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 52802 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 140469 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 66084 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 115643 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 296185 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 90950 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 84333 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 140468 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 115643 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин
20 серпня, 08:14 • 296176 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 270819 перегляди
Україна наполягає на "часі тиші" перед переговорами - путін ставить ультиматуми - Зеленський

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Україна наполягає на припиненні вогню перед переговорами з росією, вважаючи це необхідним для реального мирного процесу. Президент Зеленський підкреслює важливість двосторонніх домовленостей та участі США для завершення конфлікту.

Україна наполягає на "часі тиші" перед переговорами - путін ставить ультиматуми - Зеленський

Київ вимагає припинення вогню перед початком переговорів, підкреслюючи важливість двосторонніх домовленостей і участі США. Українська сторона вважає, що без цього мирний процес ризикує залишитися мертвонародженим, а ультимативні пропозиції кремля є лише спробою відкласти завершення війни. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Деталі

Україна наполягає на обов’язковому припиненні вогню перед початком переговорів із росією. За словами українського глави держави, ключовим є "час тиші", який дозволить напрацювати реальний план завершення війни.

Формат, який прозвучав, має, напевно, деяку компромісність. Він саме такий. Ми заходимо в двосторонній формат і потім в тристоронній. Я вважаю, що без домовленостей у двосторонньому форматі і без того чи іншого формату припинення вогню, тристоронній майже неможливий

- заявив український Президент.

Він додав, що Сполученим Штатам потрібно бути присутніми у момент закінчення війни, аби це дало сигнал, що конфлікт дійсно завершиться.

Щодо територіального питання український Президент чітко окреслює свою позицію: "Питання територій - це питання людини, яка хоче окупувати наші території, і людини, яка зі своєю армією і народом захищає свої території. Тобто це питання путіна і моє".

За словами Зеленського кремль намагається нав’язати "умови", які Київ не може прийняти.

путін пропонує нам "повітря" - що він не буде наступати, а ми віддаємо контроль над територіями. Це просто його закид, бо він не хоче закінчувати війну

 - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що економіка росії деградує, і вже за рік її проблеми стануть відчутними, а через два – критичними. Це змусить кремль шукати варіанти завершення війни.

Також Зеленський заявив, що Україна не піде на компроміси щодо своїх територій, включаючи Донбас та Крим. Він підкреслив, що юридично Україна не визнає жодної окупації.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Крим
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ