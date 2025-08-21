Україна наполягає на "часі тиші" перед переговорами - путін ставить ультиматуми - Зеленський
Київ • УНН
Україна наполягає на припиненні вогню перед переговорами з росією, вважаючи це необхідним для реального мирного процесу. Президент Зеленський підкреслює важливість двосторонніх домовленостей та участі США для завершення конфлікту.
Київ вимагає припинення вогню перед початком переговорів, підкреслюючи важливість двосторонніх домовленостей і участі США. Українська сторона вважає, що без цього мирний процес ризикує залишитися мертвонародженим, а ультимативні пропозиції кремля є лише спробою відкласти завершення війни. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, пише УНН.
Деталі
Україна наполягає на обов’язковому припиненні вогню перед початком переговорів із росією. За словами українського глави держави, ключовим є "час тиші", який дозволить напрацювати реальний план завершення війни.
Формат, який прозвучав, має, напевно, деяку компромісність. Він саме такий. Ми заходимо в двосторонній формат і потім в тристоронній. Я вважаю, що без домовленостей у двосторонньому форматі і без того чи іншого формату припинення вогню, тристоронній майже неможливий
Він додав, що Сполученим Штатам потрібно бути присутніми у момент закінчення війни, аби це дало сигнал, що конфлікт дійсно завершиться.
Щодо територіального питання український Президент чітко окреслює свою позицію: "Питання територій - це питання людини, яка хоче окупувати наші території, і людини, яка зі своєю армією і народом захищає свої території. Тобто це питання путіна і моє".
За словами Зеленського кремль намагається нав’язати "умови", які Київ не може прийняти.
путін пропонує нам "повітря" - що він не буде наступати, а ми віддаємо контроль над територіями. Це просто його закид, бо він не хоче закінчувати війну
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що економіка росії деградує, і вже за рік її проблеми стануть відчутними, а через два – критичними. Це змусить кремль шукати варіанти завершення війни.
Також Зеленський заявив, що Україна не піде на компроміси щодо своїх територій, включаючи Донбас та Крим. Він підкреслив, що юридично Україна не визнає жодної окупації.