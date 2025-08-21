Зеленський про важелі тиску на росію: "Їхня економіка тріщить і деградуватиме далі"

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 5702 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 16201 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 24026 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 51830 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 138750 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 65662 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 114546 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 291361 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 89505 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 82915 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
41%
745мм
Популярнi новини
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямкуVideo20 серпня, 23:57 • 18362 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 39859 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21 серпня, 01:48 • 45101 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 41854 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 24776 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 62931 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 138756 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 114550 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 291386 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 267414 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Мукачево
Європа
Львів
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 37910 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 34552 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 35287 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 63974 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 76256 перегляди
Актуальне
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136

Зеленський про важелі тиску на росію: "Їхня економіка тріщить і деградуватиме далі"

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент Зеленський заявив, що економіка росії деградує, і вже за рік її проблеми стануть відчутними, а через два – критичними. Це змусить кремль шукати варіанти завершення війни.

Зеленський про важелі тиску на росію: "Їхня економіка тріщить і деградуватиме далі"

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри чисельну перевагу російської армії, кремль має дедалі менше ресурсів для продовження війни. Економіка рф перебуває у стані деградації, і вже за рік її проблеми стануть відчутними, а через два – критичними.

Про це президент заявив під час зустрічі із журналістами, пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський окреслив ключові важелі впливу, які має Україна та світ, аби змусити росію до поступок у війні. За його словами, хоча ситуація на фронті залишається складною, росія перебільшує власні успіхи.

Все не так погано, на полі бою, як описує росія. Ситуація непроста, складна. У нього (путіна – ред.) набагато більше людей – факт. Зброя – факт. Але економіка його тріщить – факт. Те, що він нарощує частину виробництва – факт, але він не зможе його нарощувати достатньо і воно буде падати, якщо так далі підуть справи, – також факт. Деградація їхньої економіки все одно буде відбуватися

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що у найближчі роки росію очікує поглиблення економічної кризи: вже за рік проблеми стануть серйозними, а через два – значно масштабнішими. Саме це, на думку Зеленського, може змусити кремль шукати варіанти завершення війни.

Водночас він звернув увагу, що російська влада намагається створювати для своєї внутрішньої аудиторії ілюзію "перемоги".

Вони (росіяни – ред.) собі придумували перемогу, я вважаю, – наш вихід з Донбасу. Я думаю, це те, що вони собі придумали як перемогу – те, що вони хочуть продавати всередині своєї держави

– підкреслив Президент.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що Україна не піде на компроміси щодо своїх територій, включаючи Донбас та Крим. Він підкреслив, що юридично Україна не визнає жодної окупації.

 Зеленський підтвердив консультації з США та Європою щодо зустрічі з рф. Київ наполягає на нейтральній європейській території, відкидаючи москву та Будапешт.

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Володимир Путін
Європа
Крим
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Україна