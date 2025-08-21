Зеленський про важелі тиску на росію: "Їхня економіка тріщить і деградуватиме далі"
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що економіка росії деградує, і вже за рік її проблеми стануть відчутними, а через два – критичними. Це змусить кремль шукати варіанти завершення війни.
Президент Володимир Зеленський заявив, що попри чисельну перевагу російської армії, кремль має дедалі менше ресурсів для продовження війни. Економіка рф перебуває у стані деградації, і вже за рік її проблеми стануть відчутними, а через два – критичними.
Про це президент заявив під час зустрічі із журналістами, пише УНН.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський окреслив ключові важелі впливу, які має Україна та світ, аби змусити росію до поступок у війні. За його словами, хоча ситуація на фронті залишається складною, росія перебільшує власні успіхи.
Все не так погано, на полі бою, як описує росія. Ситуація непроста, складна. У нього (путіна – ред.) набагато більше людей – факт. Зброя – факт. Але економіка його тріщить – факт. Те, що він нарощує частину виробництва – факт, але він не зможе його нарощувати достатньо і воно буде падати, якщо так далі підуть справи, – також факт. Деградація їхньої економіки все одно буде відбуватися
Президент підкреслив, що у найближчі роки росію очікує поглиблення економічної кризи: вже за рік проблеми стануть серйозними, а через два – значно масштабнішими. Саме це, на думку Зеленського, може змусити кремль шукати варіанти завершення війни.
Водночас він звернув увагу, що російська влада намагається створювати для своєї внутрішньої аудиторії ілюзію "перемоги".
Вони (росіяни – ред.) собі придумували перемогу, я вважаю, – наш вихід з Донбасу. Я думаю, це те, що вони собі придумали як перемогу – те, що вони хочуть продавати всередині своєї держави
Нагадаємо
Президент Зеленський заявив, що Україна не піде на компроміси щодо своїх територій, включаючи Донбас та Крим. Він підкреслив, що юридично Україна не визнає жодної окупації.
Зеленський підтвердив консультації з США та Європою щодо зустрічі з рф. Київ наполягає на нейтральній європейській території, відкидаючи москву та Будапешт.