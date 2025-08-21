Зеленський про важелі тиску на росію: "Їхня економіка тріщить і деградуватиме далі"

Президент Володимир Зеленський заявив, що попри чисельну перевагу російської армії, кремль має дедалі менше ресурсів для продовження війни. Економіка рф перебуває у стані деградації, і вже за рік її проблеми стануть відчутними, а через два – критичними.

Про це президент заявив під час зустрічі із журналістами, пише УНН.

Президент України Володимир Зеленський окреслив ключові важелі впливу, які має Україна та світ, аби змусити росію до поступок у війні. За його словами, хоча ситуація на фронті залишається складною, росія перебільшує власні успіхи.

Все не так погано, на полі бою, як описує росія. Ситуація непроста, складна. У нього (путіна – ред.) набагато більше людей – факт. Зброя – факт. Але економіка його тріщить – факт. Те, що він нарощує частину виробництва – факт, але він не зможе його нарощувати достатньо і воно буде падати, якщо так далі підуть справи, – також факт. Деградація їхньої економіки все одно буде відбуватися