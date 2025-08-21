Зеленский о рычагах давления на Россию: «Их экономика трещит и будет деградировать дальше»

Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на численное превосходство российской армии, у кремля все меньше ресурсов для продолжения войны. Экономика РФ находится в состоянии деградации, и уже через год ее проблемы станут ощутимыми, а через два – критическими.

Об этом президент заявил во время встречи с журналистами, пишет УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский очертил ключевые рычаги влияния, которые есть у Украины и мира, чтобы заставить Россию пойти на уступки в войне. По его словам, хотя ситуация на фронте остается сложной, Россия преувеличивает собственные успехи.

Все не так плохо на поле боя, как описывает Россия. Ситуация непростая, сложная. У него (Путина – ред.) гораздо больше людей – факт. Оружие – факт. Но экономика его трещит – факт. То, что он наращивает часть производства – факт, но он не сможет его наращивать достаточно, и оно будет падать, если так дальше пойдут дела, – также факт. Деградация их экономики все равно будет происходить – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что в ближайшие годы Россию ожидает углубление экономического кризиса: уже через год проблемы станут серьезными, а через два – значительно масштабнее. Именно это, по мнению Зеленского, может заставить Кремль искать варианты завершения войны.

В то же время он обратил внимание, что российские власти пытаются создавать для своей внутренней аудитории иллюзию "победы".

Они (россияне – ред.) себе придумали победу, я считаю, – наш выход из Донбасса. Я думаю, это то, что они себе придумали как победу – то, что они хотят продавать внутри своего государства – подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина не пойдет на компромиссы относительно своих территорий, включая Донбасс и Крым. Он подчеркнул, что юридически Украина не признает никакой оккупации.

Зеленский подтвердил консультации с США и Европой относительно встречи с РФ. Киев настаивает на нейтральной европейской территории, отвергая Москву и Будапешт.