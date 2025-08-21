Зеленський: Україна готова до переговорів із росією, але місце зустрічі має бути нейтральним

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде консультації з американською та європейською сторонами щодо можливої зустрічі з росією. Формат перемовин поки обговорюється, але Київ наполягає: зустріч має відбутися на нейтральній європейській території, а не в Москві чи Будапешті.

Про це Президент заявив під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський розповів про координацію з Вашингтоном і європейськими союзниками щодо можливих переговорів із росією. За його словами, після нещодавніх зустрічей у Вашингтоні, де були присутні і європейські лідери, сторони погодилися створити робочу групу для підготовки потенційного формату діалогу.

З американського боку до неї увійшли Рубіо, Віткофф і Венс, з українського – міністр оборони Рустем Умєров та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями. І те, що я дуже хотів, – щоб Європа була присутня. Формат нашої зустрічі з Президентом Трампом це дозволив. Їхня присутність важлива зазначив Зеленський.

Ключовою темою консультацій стали гарантії безпеки для України. Президент очікує, що протягом 7–10 днів буде сформована базова "архітектура" цих гарантій, яка нагадуватиме принцип колективної оборони за зразком статті 5 НАТО.

Після цього, за пропозицією Дональда Трампа, може відбутися спершу двостороння зустріч із Росією, а потім – тристоронній формат за участі США.

Я одразу відреагував на двосторонню зустріч. Ми готові. А що якщо "рускіє" не готові? Європейці підняли це питання. Якщо "рускіє" не готові, то ми би хотіли бачити сильну реакцію Сполучених Штатів на це – заявив президент України.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до діалогу, але наполягає: зустріч не може проходити в Москві. Як потенційні локації розглядаються Швейцарія, Австрія чи Туреччина.

Водночас варіант Будапешта викликає сумніви через позицію Угорщини, яка відкрито виступає проти членства України в ЄС і не демонструвала достатньої підтримки під час війни.

Я попросив Президента Трампа, щоб Будапешт не блокував наш вступ до Європейського Союзу. Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати. І вважаю, що це абсолютно справедливо, що Україна хоче в Європейський Союз. Має на це повне право. Це наше суверенне право. І тут Америка буде нас підтримувати – наголосив Президент.

Зеленський наголосив, що Україна вже довела своє право на існування як незалежна держава, і це визнає увесь світ. Він підкреслив, що головним завданням сьогодні є досягнення справедливого завершення війни, отримання чіткої перспективи членства в Європейському Союзі та створення надійної системи гарантій безпеки для українців.

Нагадаємо

кремль продовжує ухилятися від двосторонньої зустрічі путіна та зеленського, запропонованої Трампом. У москві заявили про готовність до переговорів у "стамбульському форматі", що "відрізняється від зустрічі глав держав".

Президент України Володимир Зеленський та очільник кремля володимир путін можуть зустрітися до кінця місяця. Розглядаються п'ять варіантів місця проведення, серед яких Женева вважається найкращим.