Зеленський: Україна готова до переговорів із росією, але місце зустрічі має бути нейтральним

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 2090 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 12407 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 20817 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 48473 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 132608 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 64246 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 110364 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 276785 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 85350 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78794 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.9м/с
40%
745мм
Популярнi новини
"Зірвані плани противника": українські бійці показали нищівні удари по окупантах на Краматорському напрямкуVideo20 серпня, 23:57 • 15790 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW21 серпня, 00:59 • 36707 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21 серпня, 01:48 • 41803 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 38717 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА05:21 • 21726 перегляди
Публікації
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 59525 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 132625 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 110379 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 276795 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 256840 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Садовий
Володимир Зеленський
Віталій Коваль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Мукачево
Львів
Європа
Реклама
УНН Lite
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 35885 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 32662 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 33520 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 62290 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 72697 перегляди
Актуальне
Крилата ракета
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
Нафта
Шахед-136

Зеленський: Україна готова до переговорів із росією, але місце зустрічі має бути нейтральним

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Президент Зеленський підтвердив консультації з США та Європою щодо зустрічі з рф. Київ наполягає на нейтральній європейській території, відкидаючи москву та Будапешт.

Зеленський: Україна готова до переговорів із росією, але місце зустрічі має бути нейтральним

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна веде консультації з американською та європейською сторонами щодо можливої зустрічі з росією. Формат перемовин поки обговорюється, але Київ наполягає: зустріч має відбутися на нейтральній європейській території, а не в Москві чи Будапешті.

Про це Президент заявив під час спілкування із журналістами, пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський розповів про координацію з Вашингтоном і європейськими союзниками щодо можливих переговорів із росією. За його словами, після нещодавніх зустрічей у Вашингтоні, де були присутні і європейські лідери, сторони погодилися створити робочу групу для підготовки потенційного формату діалогу.

З американського боку до неї увійшли Рубіо, Віткофф і Венс, з українського – міністр оборони Рустем Умєров та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями. І те, що я дуже хотів, – щоб Європа була присутня. Формат нашої зустрічі з Президентом Трампом це дозволив. Їхня присутність важлива

зазначив Зеленський.

Ключовою темою консультацій стали гарантії безпеки для України. Президент очікує, що протягом 7–10 днів буде сформована базова "архітектура" цих гарантій, яка нагадуватиме принцип колективної оборони за зразком статті 5 НАТО.

Після цього, за пропозицією Дональда Трампа, може відбутися спершу двостороння зустріч із Росією, а потім – тристоронній формат за участі США.

Я одразу відреагував на двосторонню зустріч. Ми готові. А що якщо "рускіє" не готові? Європейці підняли це питання. Якщо "рускіє" не готові, то ми би хотіли бачити сильну реакцію Сполучених Штатів на це

 – заявив президент України.

Зеленський підкреслив, що Україна готова до діалогу, але наполягає: зустріч не може проходити в Москві. Як потенційні локації розглядаються Швейцарія, Австрія чи Туреччина.

Водночас варіант Будапешта викликає сумніви через позицію Угорщини, яка відкрито виступає проти членства України в ЄС і не демонструвала достатньої підтримки під час війни.

Я попросив Президента Трампа, щоб Будапешт не блокував наш вступ до Європейського Союзу. Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати. І вважаю, що це абсолютно справедливо, що Україна хоче в Європейський Союз. Має на це повне право. Це наше суверенне право. І тут Америка буде нас підтримувати

– наголосив Президент.

Зеленський наголосив, що Україна вже довела своє право на існування як незалежна держава, і це визнає увесь світ. Він підкреслив, що головним завданням сьогодні є досягнення справедливого завершення війни, отримання чіткої перспективи членства в Європейському Союзі та створення надійної системи гарантій безпеки для українців.

Нагадаємо

кремль продовжує ухилятися від двосторонньої зустрічі путіна та зеленського, запропонованої Трампом. У москві заявили про готовність до переговорів у "стамбульському форматі", що "відрізняється від зустрічі глав держав".

Президент України Володимир Зеленський та очільник кремля володимир путін можуть зустрітися до кінця місяця. Розглядаються п'ять варіантів місця проведення, серед яких Женева вважається найкращим.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Стів Віткофф
Рустем Умєров
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Женева
НАТО
Австрія
Швейцарія
Вашингтон
Дональд Трамп
Європейський Союз
Андрій Єрмак
Стамбул
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Будапешт
Україна
Київ