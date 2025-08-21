Зеленский: Украина готова к переговорам с Россией, но место встречи должно быть нейтральным

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет консультации с американской и европейской сторонами относительно возможной встречи с Россией. Формат переговоров пока обсуждается, но Киев настаивает: встреча должна состояться на нейтральной европейской территории, а не в Москве или Будапеште.

Об этом Президент заявил во время общения с журналистами, пишет УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о координации с Вашингтоном и европейскими союзниками относительно возможных переговоров с Россией. По его словам, после недавних встреч в Вашингтоне, где присутствовали и европейские лидеры, стороны согласились создать рабочую группу для подготовки потенциального формата диалога.

С американской стороны в нее вошли Рубио, Уиткофф и Вэнс, с украинской – министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Мы не хотим никакой тени, мы хотим координироваться с американцами. И то, что я очень хотел, – чтобы Европа присутствовала. Формат нашей встречи с Президентом Трампом это позволил. Их присутствие важно отметил Зеленский.

Ключевой темой консультаций стали гарантии безопасности для Украины. Президент ожидает, что в течение 7–10 дней будет сформирована базовая "архитектура" этих гарантий, которая будет напоминать принцип коллективной обороны по образцу статьи 5 НАТО.

После этого, по предложению Дональда Трампа, может состояться сначала двусторонняя встреча с Россией, а затем – трехсторонний формат с участием США.

Я сразу отреагировал на двустороннюю встречу. Мы готовы. А что если "русские" не готовы? Европейцы подняли этот вопрос. Если "русские" не готовы, то мы бы хотели видеть сильную реакцию Соединенных Штатов на это – заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к диалогу, но настаивает: встреча не может проходить в Москве. В качестве потенциальных локаций рассматриваются Швейцария, Австрия или Турция.

В то же время вариант Будапешта вызывает сомнения из-за позиции Венгрии, которая открыто выступает против членства Украины в ЕС и не демонстрировала достаточной поддержки во время войны.

Я попросил Президента Трампа, чтобы Будапешт не блокировал наше вступление в Европейский Союз. Президент Трамп пообещал, что его команда будет над этим работать. И считаю, что это абсолютно справедливо, что Украина хочет в Европейский Союз. Имеет на это полное право. Это наше суверенное право. И здесь Америка будет нас поддерживать – подчеркнул Президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже доказала свое право на существование как независимое государство, и это признает весь мир. Он подчеркнул, что главной задачей сегодня является достижение справедливого завершения войны, получение четкой перспективы членства в Европейском Союзе и создание надежной системы гарантий безопасности для украинцев.

Напомним

Кремль продолжает уклоняться от двусторонней встречи Путина и Зеленского, предложенной Трампом. В Москве заявили о готовности к переговорам в "стамбульском формате", что "отличается от встречи глав государств".

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин могут встретиться до конца месяца. Рассматриваются пять вариантов места проведения, среди которых Женева считается лучшим.