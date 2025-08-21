кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW

кремль продовжує натякати на те, що російський диктатор володимир путін не бажає негайно проводити двосторонню зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у форматі, запропонованому президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що міністр закордонних справ рф сергій лавров напередодні заявив, що путін підтвердив свою готовність продовжувати прямі переговори з Україною у "стамбульському форматі".

російська та українська делегації провели три раунди двосторонніх переговорів у Стамбулі з лютого 2025 року, в результаті яких відбулося дев'ять обмінів військовополоненими, але не більше того - зазначається у статті.

В ISW припускають, що лавров намагався представити пропозицію кремля щодо продовження переговорів у рамках "Стамбульської угоди" та робочих груп як виконання обіцянки путіна Трампу провести двосторонню зустріч із Зеленським.

Однак продовження переговорів у рамках "Стамбульської угоди" дуже відрізняється від двосторонньої зустрічі на рівні глав держав, і заява лаврова, ймовірно, є частиною постійних зусиль кремля щодо затягування мирних переговорів та перекладання провини за затримку на Україну та Захід", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

За інформацією RaiNews, президент США Дональд Трамп відклав власну відпустку на тлі підготовки чергового раунду переговорів між росією та Україною. За його словами, Зеленський і путін перебувають "у процесі організації" двосторонньої зустрічі.

