20 серпня, 15:55 • 15879 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 54568 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 37081 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 64324 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 236341 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 79519 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 74601 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 69790 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 230638 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 182031 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW

Київ • УНН

 • 86 перегляди

кремль продовжує ухилятися від двосторонньої зустрічі путіна та зеленського, запропонованої Трампом. У москві заявили про готовність до переговорів у "стамбульському форматі", що "відрізняється від зустрічі глав держав".

кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW

кремль продовжує натякати на те, що російський диктатор володимир путін не бажає негайно проводити двосторонню зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським у форматі, запропонованому президентом США Дональдом Трампом. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що міністр закордонних справ рф сергій лавров напередодні заявив, що путін підтвердив свою готовність продовжувати прямі переговори з Україною у "стамбульському форматі".

російська та українська делегації провели три раунди двосторонніх переговорів у Стамбулі з лютого 2025 року, в результаті яких відбулося дев'ять обмінів військовополоненими, але не більше того

- зазначається у статті.

В ISW припускають, що лавров намагався представити пропозицію кремля щодо продовження переговорів у рамках "Стамбульської угоди" та робочих груп як виконання обіцянки путіна Трампу провести двосторонню зустріч із Зеленським.

Однак продовження переговорів у рамках "Стамбульської угоди" дуже відрізняється від двосторонньої зустрічі на рівні глав держав, і заява лаврова, ймовірно, є частиною постійних зусиль кремля щодо затягування мирних переговорів та перекладання провини за затримку на Україну та Захід", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

За інформацією RaiNews, президент США Дональд Трамп відклав власну відпустку на тлі підготовки чергового раунду переговорів між росією та Україною. За його словами, Зеленський і путін перебувають "у процесі організації" двосторонньої зустрічі.

Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовин20.08.25, 11:14 • 236342 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Дональд Трамп
Стамбул
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна