Трамп скасував відпустку через перемовини: Зеленський та путін вже "в процесі огранізації" зустрічі

Дональд Трамп відклав відпустку через підготовку переговорів України та росії. Швейцарія обіцяє безпеку російському диктатору для зустрічі.

Президент США Дональд Трамп відклав власну відпустку на тлі підготовки чергового раунду переговорів між росією та Україною. Водночас Швейцарія обіцяє забезпечити безпеку російському диктатору для організації зустрічі. Про це пише УНН із посиланням на італійське видання RaiNews. Деталі США, Україна та низка європейських держав створили спеціальну комісію для опрацювання гарантій безпеки для Києва. Тим часом Зеленський категорично відкидає пропозицію кремля провести переговори на території росії, підкреслюючи необхідність гарантій безпеки та нейтрального майданчика для обговорень. Як зазначає видання, існує також "Женевська гіпотеза" — можливість організації зустрічі у Швейцарії, де країна-господарка гарантує недоторканність для російського президента. Тим часом, за інформацією від SkyNews, Трамп зауважив, що Зеленський і путін "у процесі організації" двосторонньої зустрічі. Вони в процесі налаштування, але ми повинні зупинити вбивство, це занадто багато вбивств - додав Трамп. Нагадаємо Білий дім сподівається організувати зустріч путіна та Зеленського до кінця серпня, за сприяння Дональда Трампа. Президент США вже обговорив гарантії безпеки для України та координує дії з росією та Україною. Під час розмови з Трампом російський диктатор путін нібито запропонував провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у москві, на що той відмовився. Наразі Австрія запропонувала Відень як місце для можливих переговорів між Україною та росією. Прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер заявив про готовність забезпечити участь путіна, попри ордер МКС. Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"