Трамп отменил отпуск из-за переговоров: Зеленский и Путин уже «в процессе организации» встречи
Киев • УНН
Дональд Трамп отложил отпуск из-за подготовки переговоров Украины и России. Швейцария обещает безопасность российскому диктатору для встречи.
Президент США Дональд Трамп отложил свой отпуск на фоне подготовки очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. В то же время Швейцария обещает обеспечить безопасность российскому диктатору для организации встречи. Об этом пишет УНН со ссылкой на итальянское издание RaiNews.
Детали
США, Украина и ряд европейских государств создали специальную комиссию для проработки гарантий безопасности для Киева. Тем временем Зеленский категорически отвергает предложение Кремля провести переговоры на территории России, подчеркивая необходимость гарантий безопасности и нейтральной площадки для обсуждений.
Как отмечает издание, существует также "Женевская гипотеза" — возможность организации встречи в Швейцарии, где страна-хозяйка гарантирует неприкосновенность для российского президента.
Тем временем, по информации от SkyNews, Трамп отметил, что Зеленский и Путин "в процессе организации" двусторонней встречи.
Они в процессе настройки, но мы должны остановить убийство, это слишком много убийств
Напомним
Белый дом надеется организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа при содействии Дональда Трампа. Президент США уже обсудил гарантии безопасности для Украины и координирует действия с Россией и Украиной.
Во время разговора с Трампом российский диктатор Путин якобы предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, на что тот отказался.
Сейчас Австрия предложила Вену как место для возможных переговоров между Украиной и Россией. Премьер-министр Австрии Кристиан Штокер заявил о готовности обеспечить участие Путина, несмотря на ордер МУС.
Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир»20.08.25, 01:02 • 1452 просмотра