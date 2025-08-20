Трамп отменил отпуск из-за переговоров: Зеленский и Путин уже «в процессе организации» встречи

$41.260.08
48.170.13
ukenru
19 августа, 12:26 • 52580 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 86927 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 81321 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 79523 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 49884 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 34045 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 98229 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73638 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86773 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103944 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1м/с
74%
748мм
Популярные новости
Фицо заявил о необходимости территориальных изменений для прекращения войны РФ в Украине19 августа, 15:19 • 7632 просмотра
США депортировали первых украинских беженцев19 августа, 15:55 • 11390 просмотра
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 15278 просмотра
Польша объяснила отсутствие своего представителя на встрече в Вашингтоне19 августа, 17:32 • 10288 просмотра
Уникальный переезд: здание церкви весом более 600 тонн преодолевает километры в Швеции18:35 • 4490 просмотра
публикации
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 86927 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 81321 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 79523 просмотра
Сладкий День пасечника: топ медовых рецептовPhoto19 августа, 11:20 • 67039 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину19 августа, 10:33 • 49884 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Каролин Ливитт
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Европа
Германия
Реклама
УНН Lite
92-летняя звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз показала себя в купальнике и заинтриговала новыми планамиPhoto19 августа, 17:03 • 15297 просмотра
Украинка из Львова стала винной принцессой в Германии19 августа, 10:46 • 53021 просмотра
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф19 августа, 05:54 • 115887 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 68008 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 123882 просмотра
Актуальное
Выборы
Instagram
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Вторая мировая война

Трамп отменил отпуск из-за переговоров: Зеленский и Путин уже «в процессе организации» встречи

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Дональд Трамп отложил отпуск из-за подготовки переговоров Украины и России. Швейцария обещает безопасность российскому диктатору для встречи.

Трамп отменил отпуск из-за переговоров: Зеленский и Путин уже «в процессе организации» встречи

Президент США Дональд Трамп отложил свой отпуск на фоне подготовки очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. В то же время Швейцария обещает обеспечить безопасность российскому диктатору для организации встречи. Об этом пишет УНН со ссылкой на итальянское издание RaiNews

Детали

США, Украина и ряд европейских государств создали специальную комиссию для проработки гарантий безопасности для Киева. Тем временем Зеленский категорически отвергает предложение Кремля провести переговоры на территории России, подчеркивая необходимость гарантий безопасности и нейтральной площадки для обсуждений.

Как отмечает издание, существует также "Женевская гипотеза" — возможность организации встречи в Швейцарии, где страна-хозяйка гарантирует неприкосновенность для российского президента.

Тем временем, по информации от SkyNews, Трамп отметил, что Зеленский и Путин "в процессе организации" двусторонней встречи. 

Они в процессе настройки, но мы должны остановить убийство, это слишком много убийств 

- добавил Трамп.

Напомним

Белый дом надеется организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа при содействии Дональда Трампа. Президент США уже обсудил гарантии безопасности для Украины и координирует действия с Россией и Украиной.

Во время разговора с Трампом российский диктатор Путин якобы предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, на что тот отказался. 

Сейчас Австрия предложила Вену как место для возможных переговоров между Украиной и Россией. Премьер-министр Австрии Кристиан Штокер заявил о готовности обеспечить участие Путина, несмотря на ордер МУС.

Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир»20.08.25, 01:02 • 1452 просмотра

Вероника Марченко

политика
Владимир Путин
Белый дом
Вена
Австрия
Швейцария
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина