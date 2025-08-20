Трамп отменил отпуск из-за переговоров: Зеленский и Путин уже «в процессе организации» встречи

Президент США Дональд Трамп отложил свой отпуск на фоне подготовки очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. В то же время Швейцария обещает обеспечить безопасность российскому диктатору для организации встречи. Об этом пишет УНН со ссылкой на итальянское издание RaiNews.

Детали

США, Украина и ряд европейских государств создали специальную комиссию для проработки гарантий безопасности для Киева. Тем временем Зеленский категорически отвергает предложение Кремля провести переговоры на территории России, подчеркивая необходимость гарантий безопасности и нейтральной площадки для обсуждений.

Как отмечает издание, существует также "Женевская гипотеза" — возможность организации встречи в Швейцарии, где страна-хозяйка гарантирует неприкосновенность для российского президента.

Тем временем, по информации от SkyNews, Трамп отметил, что Зеленский и Путин "в процессе организации" двусторонней встречи.

Они в процессе настройки, но мы должны остановить убийство, это слишком много убийств