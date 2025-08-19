путін нібито запропонував Трампу організувати зустріч із Зеленським у москві
Київ • УНН
володимир путін нібито запропонував Дональду Трампу організувати зустріч із Володимиром Зеленським у москві. Раніше обговорювалися Женева та Угорщина як можливі місця зустрічі.
Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом очільник росії володимир путін нібито запропонував провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у москві. Про це пише УНН з посиланням на BFMTV.
Деталі
Як повідомляє AFP з посиланням на власні джерела "під час розмови з Дональдом Трампом володимир путін запропонував зустрітися з Володимиром Зеленським у москві".
Раніше УНН писав, що у Білому домі сподіваються провести зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського до кінця серпня.
Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон пропонує Женеву як нейтральну країну для саміту України та рф. Він наголошує на важливості гарантій безпеки для України та застерігає від поспішного миру.
А ось Reuters із посиланням на своє джерело стверджує, що зустріч Президента України Володимира Зеленського і глави кремля володимира путіна можлива в Угорщині.