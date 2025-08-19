путін нібито запропонував Трампу організувати зустріч із Зеленським у москві

$41.260.08
12:26 • 4324 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
12:13 • 14549 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:09 • 15808 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
11:23 • 17236 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
10:33 • 17591 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 18502 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 74883 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 61486 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 76208 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 94912 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки19 серпня, 04:47 • 94183 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 83765 перегляди
На Покровському напрямку - понад третина всіх боїв: карта від ГенштабуPhoto19 серпня, 06:00 • 11781 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків19 серпня, 06:55 • 87443 перегляди
Польща вночі піднімала авіацію через російські удари по Україні19 серпня, 07:45 • 13418 перегляди
Публікації
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
12:13 • 14548 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
12:09 • 15808 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів11:42 • 8678 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
11:23 • 17234 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto11:20 • 10415 перегляди
путін нібито запропонував Трампу організувати зустріч із Зеленським у москві

Київ • УНН

 • 56 перегляди

володимир путін нібито запропонував Дональду Трампу організувати зустріч із Володимиром Зеленським у москві. Раніше обговорювалися Женева та Угорщина як можливі місця зустрічі.

путін нібито запропонував Трампу організувати зустріч із Зеленським у москві

Під час розмови з президентом США Дональдом Трампом очільник росії володимир путін нібито запропонував провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у москві. Про це пише УНН з посиланням на BFMTV.

Деталі

Як повідомляє AFP з посиланням на власні джерела "під час розмови з Дональдом Трампом володимир путін запропонував зустрітися з Володимиром Зеленським у москві".

Раніше УНН писав, що у Білому домі сподіваються провести зустріч російського диктатора володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського до кінця серпня. 

Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон пропонує Женеву як нейтральну країну для саміту України та рф. Він наголошує на важливості гарантій безпеки для України та застерігає від поспішного миру.

А ось Reuters із посиланням на своє джерело стверджує, що зустріч Президента України Володимира Зеленського і глави кремля володимира путіна можлива в Угорщині.

Альона Уткіна

