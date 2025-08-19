$41.260.08
48.310.13
ukenru
07:29 • 1320 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 11062 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 31180 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 51489 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 35810 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 30308 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 37145 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 91459 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 50720 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 87650 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.7м/с
44%
751мм
Популярнi новини
Київ відкинув будь-яку угоду, що включає територіальні поступки росії – Financial Times18 серпня, 22:11 • 33669 перегляди
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон02:36 • 10049 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo02:57 • 13843 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 7672 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 8876 перегляди
Публікації
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 4932 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 8054 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 91420 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 87607 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 127530 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 9146 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 21727 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 81129 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 72250 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 104783 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
Іскандер (ОТРК)
БМ-21 «Град»
«Калібр» (сімейство ракет)

Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Високопосадовець США заявив, що зустріч Путіна та Зеленського може відбутися в Угорщині. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що вони зустрінуться протягом двох тижнів.

Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і глави кремля володимира путіна можлива в Угорщині, з посиланням на джерело повідомляє Reuters, пише УНН.

Хоча кремль публічно не оголосив про свою згоду, високопосадовець адміністрації США заявив, що зустріч путіна та Зеленського може відбутися в Угорщині

- повідомляє Reuters.

За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, вони зустрінуться протягом наступних двох тижнів.

Зустріч між Зеленським і путіним має відбутися протягом наступних двох тижнів - Мерц після переговорів у Білому домі19.08.25, 02:52 • 4006 переглядiв

Нагадаємо

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росія наразі ухиляється від чіткої комунікації після пропозиції тристоронньої зустрічі.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Reuters
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Єреван
Німеччина
Володимир Зеленський
Угорщина