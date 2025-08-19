Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
Київ • УНН
Високопосадовець США заявив, що зустріч Путіна та Зеленського може відбутися в Угорщині. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що вони зустрінуться протягом двох тижнів.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського і глави кремля володимира путіна можлива в Угорщині, з посиланням на джерело повідомляє Reuters, пише УНН.
Хоча кремль публічно не оголосив про свою згоду, високопосадовець адміністрації США заявив, що зустріч путіна та Зеленського може відбутися в Угорщині
За словами канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, вони зустрінуться протягом наступних двох тижнів.
Зустріч між Зеленським і путіним має відбутися протягом наступних двох тижнів - Мерц після переговорів у Білому домі19.08.25, 02:52 • 4006 переглядiв
Нагадаємо
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росія наразі ухиляється від чіткої комунікації після пропозиції тристоронньої зустрічі.