кремль ухиляється від чіткої комунікації після пропозиції тристоронньої зустрічі - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росія уникає тристоронньої зустрічі. Це відбувається після того, як обговорювалася зустріч Україна-рф, а потім тристороння за участю США.
москва наразі ухиляється від чіткої комунікації після пропозиції тристоронньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у вівторок у Telegram, пише УНН.
Зараз важливо не дати росіянам можливостей затягувати далі час, бо ушаков від путіна відверто ухиляється говорити про тристоронню зустріч
З його слів, "уся інформаційна стратегія росіян, а також дипломатична, будувалася навколо ідеї домовитися з США без України. Але США сповідують принцип нічого про Україну без України".
Тому москва наразі і ухиляється від чіткої комунікації
Доповнення
Таку заяву він зробив після зустрічі у Білому домі президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів.
За підсумками Зеленський заявив, що росія запропонувала спочатку провести двосторонню зустріч Україна-рф, а потім тристоронню за участю американської сторони. За його словами, він та російський диктатор володимир путін повинні зустрітися "без будь-яких умов". Він підкреслив, що питання територій - "це питання, яке ми залишимо між мною і путіним".
Глава Білого дому зателефонував путіну і провів із ним 40-хвилинну розмову. Однак, за його підсумками, помічник російського президента юрій ушаков повідомив, що російська сторона готова лише "вивчити можливість підвищення рівня представників москви та Києва" на переговорах.