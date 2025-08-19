кремль уклоняется от четкой коммуникации после предложения трехсторонней встречи - ЦПД СНБО
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что россия избегает трехсторонней встречи. Это происходит после того, как обсуждалась встреча Украина-рф, а затем трехсторонняя с участием США.
москва в настоящее время уклоняется от четкой коммуникации после предложения трехсторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского, президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко во вторник в Telegram, пишет УНН.
Сейчас важно не дать россиянам возможности затягивать дальше время, потому что ушаков от путина откровенно уклоняется говорить о трехсторонней встрече
По его словам, "вся информационная стратегия россиян, а также дипломатическая, строилась вокруг идеи договориться с США без Украины. Но США исповедуют принцип ничего об Украине без Украины".
Поэтому москва сейчас и уклоняется от четкой коммуникации
Дополнение
Такое заявление он сделал после встречи в Белом доме президента США Дональда Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров.
По итогам Зеленский заявил, что россия предложила сначала провести двустороннюю встречу Украина-рф, а затем трехстороннюю с участием американской стороны. По его словам, он и российский диктатор владимир путин должны встретиться "без каких-либо условий". Он подчеркнул, что вопрос территорий - "это вопрос, который мы оставим между мной и путиным".
Глава Белого дома позвонил путину и провел с ним 40-минутную беседу. Однако, по его итогам, помощник российского президента юрий ушаков сообщил, что российская сторона готова лишь "изучить возможность повышения уровня представителей москвы и Киева" на переговорах.