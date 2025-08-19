Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
Киев • УНН
Высокопоставленный чиновник США заявил, что встреча путина и Зеленского может состояться в Венгрии. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что они встретятся в течение двух недель.
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и главы кремля владимира путина возможна в Венгрии, со ссылкой на источник сообщает Reuters, пишет УНН.
Хотя кремль публично не объявил о своем согласии, высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что встреча путина и Зеленского может состояться в Венгрии
По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, они встретятся в течение следующих двух недель.
Напомним
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что россия сейчас уклоняется от четкой коммуникации после предложения трехсторонней встречи.