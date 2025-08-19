$41.260.08
07:29 • 1210 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 10855 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 30990 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 51301 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 35660 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 30236 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 37098 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 91255 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 50714 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 87459 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

Высокопоставленный чиновник США заявил, что встреча путина и Зеленского может состояться в Венгрии. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что они встретятся в течение двух недель.

Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и главы кремля владимира путина возможна в Венгрии, со ссылкой на источник сообщает Reuters, пишет УНН.

Хотя кремль публично не объявил о своем согласии, высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что встреча путина и Зеленского может состояться в Венгрии

- сообщает Reuters.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, они встретятся в течение следующих двух недель.

Встреча Зеленского и Путина должна состояться в течение следующих двух недель - Мерц после переговоров в Белом доме

Напомним

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что россия сейчас уклоняется от четкой коммуникации после предложения трехсторонней встречи.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Reuters
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Ереван
Германия
Владимир Зеленский
Венгрия