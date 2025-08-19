путин якобы предложил Трампу организовать встречу с Зеленским в москве
Киев • УНН
владимир путин якобы предложил Дональду Трампу организовать встречу с Владимиром Зеленским в москве. Ранее обсуждались Женева и Венгрия как возможные места встречи.
Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом глава россии владимир путин якобы предложил провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. Об этом пишет УНН со ссылкой на BFMTV.
Подробности
Как сообщает AFP со ссылкой на собственные источники, "во время разговора с Дональдом Трампом владимир путин предложил встретиться с Владимиром Зеленским в москве".
Ранее УНН писал, что в Белом доме надеются провести встречу российского диктатора владимира путина и Президента Украины Владимира Зеленского до конца августа.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон предлагает Женеву как нейтральную страну для саммита Украины и РФ. Он подчеркивает важность гарантий безопасности для Украины и предостерегает от поспешного мира.
А вот Reuters со ссылкой на свой источник утверждает, что встреча Президента Украины Владимира Зеленского и главы кремля владимира Путина возможна в Венгрии.