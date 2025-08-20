$41.260.08
19 августа, 12:26 • 51925 просмотра
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 84654 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 79708 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23 • 78098 просмотра
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33 • 48856 просмотра
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27 • 33795 просмотра
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29 • 98012 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19 • 73516 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 86689 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 103906 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир»

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Президент Зеленский во время визита в США надел черный костюм от украинского дизайнера Виктора Анисимова. Образ соединил элементы военного и гражданского стиля, получив положительные отзывы в Белом доме.

Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир»

Президент Владимир Зеленский во время визита в США надел черный костюм от украинского дизайнера Виктора Анисимова. Образ сочетал элементы военного и гражданского стиля и получил положительные отзывы в Белом доме. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters

Детали

В прошлую пятницу Анисимов представил Зеленскому костюм с вентиляционным отверстием на спине, что делало его более похожим на классическую деловую одежду. Дизайнер пояснил, что задумал этот образ как "талисман на счастье".

Мы думаем, что если мы добавим к этому образу что-то тонкое, что-то от гражданской одежды к его униформе, то это будет как талисман на счастье

- отметил он.

Дональд Трамп во время встречи в Белом доме отметил образ Президента, сделав ему комплимент. Репортер в Белом доме, который в феврале спросил Зеленского, почему он не надел костюм, также похвалил украинца за его наряд, подчеркивая, что "он выглядит сказочно в этом костюме".

Зеленский традиционно носит одежду в стиле милитари, подчеркивая солидарность с военными. Однако черный костюм, созданный в рамках капсульной коллекции, должен был задать более теплый тон переговорам.

Кстати, украинский Президент надевал дизайн Анисимова на похороны Папы Римского Франциска в апреле и на саммит НАТО в июне - оба события помогли сблизить США и Украину после публичной перепалки в феврале.

Почему вторая встреча Трампа и Зеленского прошла без конфликтов: секрет в "чувствительных темах" - The Times19.08.25, 11:24 • 7772 просмотра

Вероника Марченко

политика
Белый дом
Reuters
НАТО
Папа Франциск
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина