Зеленский сменил стиль для встречи с Трампом: черный костюм стал «талисманом счастья» и «надеждой на мир»

Президент Владимир Зеленский во время визита в США надел черный костюм от украинского дизайнера Виктора Анисимова. Образ сочетал элементы военного и гражданского стиля и получил положительные отзывы в Белом доме. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В прошлую пятницу Анисимов представил Зеленскому костюм с вентиляционным отверстием на спине, что делало его более похожим на классическую деловую одежду. Дизайнер пояснил, что задумал этот образ как "талисман на счастье".

Мы думаем, что если мы добавим к этому образу что-то тонкое, что-то от гражданской одежды к его униформе, то это будет как талисман на счастье - отметил он.

Дональд Трамп во время встречи в Белом доме отметил образ Президента, сделав ему комплимент. Репортер в Белом доме, который в феврале спросил Зеленского, почему он не надел костюм, также похвалил украинца за его наряд, подчеркивая, что "он выглядит сказочно в этом костюме".

Зеленский традиционно носит одежду в стиле милитари, подчеркивая солидарность с военными. Однако черный костюм, созданный в рамках капсульной коллекции, должен был задать более теплый тон переговорам.

Кстати, украинский Президент надевал дизайн Анисимова на похороны Папы Римского Франциска в апреле и на саммит НАТО в июне - оба события помогли сблизить США и Украину после публичной перепалки в феврале.

