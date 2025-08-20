Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"

Президент Зеленський під час візиту до США одягнув чорний костюм від українського дизайнера Віктора Анісімова. Образ поєднав елементи військового та цивільного стилю, отримавши позитивні відгуки у Білому домі.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до США одягнув чорний костюм від українського дизайнера Віктора Анісімова. Образ поєднав елементи військового та цивільного стилю й отримав позитивні відгуки у Білому домі. Про це пише УНН із посиланням на Reuters. Деталі Минулої п’ятниці Анісімов представив Зеленському костюм із вентиляційним отвором на спині, що робило його більш схожим на класичний діловий одяг. Дизайнер пояснив, що задумав цей образ як "талісман на щастя". Ми думаємо, що якщо ми додамо до цього образу щось тонке, щось від цивільного одягу до його уніформи, то це буде як талісман на щастя - зазначив він. Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі відзначив образ Президента, зробивши йому комплімент. Репортер у Білому домі, який у лютому запитав Зеленського, чому він не вдягнув костюм, також похвалив українця за його вбрання, підкреслюючи, що "він виглядає казково в цьому костюмі". Зеленський традиційно носить одяг у стилі мілітарі, підкреслюючи солідарність з військовими. Проте чорний костюм, створений у рамках капсульної колекції, мав задати тепліший тон переговорам. До речі, український Президент одягав дизайн Анісімова на похорон Папи Римського Франциска у квітні та на саміт НАТО в червні - обидві події допомогли зблизити США та Україну після публічної перепалки в лютому. Чому друга зустріч Трампа та Зеленського пройшла без конфліктів: секрет у "чутливих темах" - The Times