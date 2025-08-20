$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 52153 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 85482 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 80268 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 78564 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 49193 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 33895 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 98084 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73565 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86728 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103920 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Зеленський змінив стиль для зустрічі з Трампом: чорний костюм став "талісманом щастя" та "надією на мир"

Київ • УНН

 • 992 перегляди

Президент Зеленський під час візиту до США одягнув чорний костюм від українського дизайнера Віктора Анісімова. Образ поєднав елементи військового та цивільного стилю, отримавши позитивні відгуки у Білому домі.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до США одягнув чорний костюм від українського дизайнера Віктора Анісімова. Образ поєднав елементи військового та цивільного стилю й отримав позитивні відгуки у Білому домі. Про це пише УНН із посиланням на Reuters

Деталі

Минулої п’ятниці Анісімов представив Зеленському костюм із вентиляційним отвором на спині, що робило його більш схожим на класичний діловий одяг. Дизайнер пояснив, що задумав цей образ як "талісман на щастя".

Ми думаємо, що якщо ми додамо до цього образу щось тонке, щось від цивільного одягу до його уніформи, то це буде як талісман на щастя

- зазначив він.

Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі відзначив образ Президента, зробивши йому комплімент. Репортер у Білому домі, який у лютому запитав Зеленського, чому він не вдягнув костюм, також похвалив українця за його вбрання, підкреслюючи, що "він виглядає казково в цьому костюмі".

Зеленський традиційно носить одяг у стилі мілітарі, підкреслюючи солідарність з військовими. Проте чорний костюм, створений у рамках капсульної колекції, мав задати тепліший тон переговорам.

До речі, український Президент одягав дизайн Анісімова на похорон Папи Римського Франциска у квітні та на саміт НАТО в червні - обидві події допомогли зблизити США та Україну після публічної перепалки в лютому.

Чому друга зустріч Трампа та Зеленського пройшла без конфліктів: секрет у "чутливих темах" - The Times19.08.25, 11:24 • 7784 перегляди

Вероніка Марченко

Політика
Білий дім
Reuters
НАТО
Папа Франциск
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна