Чому друга зустріч Трампа та Зеленського пройшла без конфліктів: секрет у "чутливих темах" - The Times

07:29 • 13281 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 18299 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 37789 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 58092 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 41429 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 33275 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 39030 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 98013 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51066 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 93742 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Теги
Автори
Популярнi новини
Питання зустрічі Зеленського та путіна вирішене - Макрон19 серпня, 02:36 • 16063 перегляди
Конфуз у Білому домі: Трамп не зміг знайти президента Фінляндії, який сидів прямо перед нимVideo02:57 • 19983 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 18359 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 16798 перегляди
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 14180 перегляди
Публікації
Світові лідери обговорили припинення бойових дій в Україні: NYT озвучило 5 висновків06:55 • 14991 перегляди
Всесвітній день гуманітарної допомоги: 12,7 млн українців потребують підтримки04:47 • 19190 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 98065 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 93787 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 133543 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Віталій Кличко
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Франція
Німеччина
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф05:54 • 17455 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 25157 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 84193 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 75054 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 107384 перегляди
«Калібр» (сімейство ракет)
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
БМ-21 «Град»
Fox News

Чому друга зустріч Трампа та Зеленського пройшла без конфліктів: секрет у "чутливих темах" - The Times

Київ • УНН

 • 684 перегляди

Друга зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського пройшла спокійніше, але ключові питання - обмін територіями та гарантії безпеки - залишилися поза публічним обговоренням. Аналітики попереджають про потенційні проблеми для України та Європи.

Чому друга зустріч Трампа та Зеленського пройшла без конфліктів: секрет у "чутливих темах" - The Times

Друга зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського пройшла значно спокійніше, ніж перша, але ключові питання - обмін територіями та гарантії безпеки – залишилися поза публічним обговоренням. Аналітики попереджають: попри дружній тон, потенційні проблеми для України та Європи нікуди не зникли, повідомляє УНН з посиланням на The Times.

Деталі

Президент США цього разу демонстрував неочікувано м’який підхід: він жартував із Зеленським щодо його костюма, уникав провокативних запитань журналістів і навіть слухняно посміхався, коли європейські лідери говорили про бажання припинити вогонь. Водночас Трамп дав зрозуміти, що очікує від ЄС "значного внеску" у гарантії безпеки, хоча Сполучені Штати й надалі готові підтримувати процес.

Втім, джерела серед республіканців застерігають: якщо переговори зайдуть у глухий кут, Трамп може перейти до "режиму відплати", включно з економічними наслідками для будь-якої сторони, яку він вважатиме винною - чи то санкції проти росії, чи збільшення витрат на війну в Україні.

Навіть під час зустрічі в Овальному кабінеті президент США лише натяком торкнувся теми майбутніх виборів в Україні, викликавши легку іронію щодо можливого перенесення голосування в умовах війни. Усе це підкреслює, що, попри зовнішню гармонію, за лаштунками переговорів залишаються складні й потенційно небезпечні моменти.

Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав18.08.25, 21:34 • 58180 переглядiв

Степан Гафтко

Володимир Путін
Міністерство національної єдності України
Овальний кабінет
The Times
Марк Ворнер
Дональд Трамп
Європейський Союз
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна