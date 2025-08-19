Чому друга зустріч Трампа та Зеленського пройшла без конфліктів: секрет у "чутливих темах" - The Times
Друга зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського пройшла спокійніше, але ключові питання - обмін територіями та гарантії безпеки - залишилися поза публічним обговоренням. Аналітики попереджають про потенційні проблеми для України та Європи.
Друга зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського пройшла значно спокійніше, ніж перша, але ключові питання - обмін територіями та гарантії безпеки – залишилися поза публічним обговоренням. Аналітики попереджають: попри дружній тон, потенційні проблеми для України та Європи нікуди не зникли, повідомляє УНН з посиланням на The Times.
Президент США цього разу демонстрував неочікувано м’який підхід: він жартував із Зеленським щодо його костюма, уникав провокативних запитань журналістів і навіть слухняно посміхався, коли європейські лідери говорили про бажання припинити вогонь. Водночас Трамп дав зрозуміти, що очікує від ЄС "значного внеску" у гарантії безпеки, хоча Сполучені Штати й надалі готові підтримувати процес.
Втім, джерела серед республіканців застерігають: якщо переговори зайдуть у глухий кут, Трамп може перейти до "режиму відплати", включно з економічними наслідками для будь-якої сторони, яку він вважатиме винною - чи то санкції проти росії, чи збільшення витрат на війну в Україні.
Навіть під час зустрічі в Овальному кабінеті президент США лише натяком торкнувся теми майбутніх виборів в Україні, викликавши легку іронію щодо можливого перенесення голосування в умовах війни. Усе це підкреслює, що, попри зовнішню гармонію, за лаштунками переговорів залишаються складні й потенційно небезпечні моменти.
