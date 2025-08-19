$41.260.08
07:29 • 18838 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 23858 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 42494 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 62730 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 45446 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 35227 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 40208 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 102713 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51261 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 98233 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Почему вторая встреча Трампа и Зеленского прошла без конфликтов: секрет в "чувствительных темах" - The Times

Киев • УНН

 • 3266 просмотра

Вторая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла спокойнее, но ключевые вопросы - обмен территориями и гарантии безопасности - остались вне публичного обсуждения. Аналитики предупреждают о потенциальных проблемах для Украины и Европы.

Почему вторая встреча Трампа и Зеленского прошла без конфликтов: секрет в "чувствительных темах" - The Times

Вторая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла значительно спокойнее, чем первая, но ключевые вопросы – обмен территориями и гарантии безопасности – остались вне публичного обсуждения. Аналитики предупреждают: несмотря на дружественный тон, потенциальные проблемы для Украины и Европы никуда не исчезли, сообщает УНН со ссылкой на The Times.

Детали

Президент США на этот раз демонстрировал неожиданно мягкий подход: он шутил с Зеленским по поводу его костюма, избегал провокационных вопросов журналистов и даже послушно улыбался, когда европейские лидеры говорили о желании прекратить огонь. В то же время Трамп дал понять, что ожидает от ЕС "значительного вклада" в гарантии безопасности, хотя Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать процесс.

Впрочем, источники среди республиканцев предостерегают: если переговоры зайдут в тупик, Трамп может перейти к "режиму возмездия", включая экономические последствия для любой стороны, которую он сочтет виновной - будь то санкции против россии или увеличение расходов на войну в Украине.

Даже во время встречи в Овальном кабинете президент США лишь намеком коснулся темы предстоящих выборов в Украине, вызвав легкую иронию относительно возможного переноса голосования в условиях войны. Все это подчеркивает, что, несмотря на внешнюю гармонию, за кулисами переговоров остаются сложные и потенциально опасные моменты.

Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал18.08.2025, 21:34 • 62823 просмотра

Степан Гафтко

политикаНовости Мира