Почему вторая встреча Трампа и Зеленского прошла без конфликтов: секрет в "чувствительных темах" - The Times
Киев • УНН
Вторая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла спокойнее, но ключевые вопросы - обмен территориями и гарантии безопасности - остались вне публичного обсуждения. Аналитики предупреждают о потенциальных проблемах для Украины и Европы.
Вторая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошла значительно спокойнее, чем первая, но ключевые вопросы – обмен территориями и гарантии безопасности – остались вне публичного обсуждения. Аналитики предупреждают: несмотря на дружественный тон, потенциальные проблемы для Украины и Европы никуда не исчезли, сообщает УНН со ссылкой на The Times.
Детали
Президент США на этот раз демонстрировал неожиданно мягкий подход: он шутил с Зеленским по поводу его костюма, избегал провокационных вопросов журналистов и даже послушно улыбался, когда европейские лидеры говорили о желании прекратить огонь. В то же время Трамп дал понять, что ожидает от ЕС "значительного вклада" в гарантии безопасности, хотя Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать процесс.
Впрочем, источники среди республиканцев предостерегают: если переговоры зайдут в тупик, Трамп может перейти к "режиму возмездия", включая экономические последствия для любой стороны, которую он сочтет виновной - будь то санкции против россии или увеличение расходов на войну в Украине.
Даже во время встречи в Овальном кабинете президент США лишь намеком коснулся темы предстоящих выборов в Украине, вызвав легкую иронию относительно возможного переноса голосования в условиях войны. Все это подчеркивает, что, несмотря на внешнюю гармонию, за кулисами переговоров остаются сложные и потенциально опасные моменты.
