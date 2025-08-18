$41.340.11
18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18:12 • 8084 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
17:41 • 8432 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
14:38 • 19713 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 54735 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 40031 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 57836 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 41596 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 119089 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 106855 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал

Киев • УНН

 • 6402 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности ввода американских войск в Украину в качестве миротворцев. Он сообщит об этом позже, после встречи с Зеленским.

Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал

Президент США Дональд Трамп высказался о возможности ввода американских войск в Украину в качестве миротворцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что сообщит об этом позже.

Мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня

- сказал Трамп.

Напомним

Институт изучения войны сообщил, что Украине необходимы международные гарантии безопасности и развертывание миротворческого контингента для сдерживания будущей российской агрессии. Полная оккупация Донбасса позволит россиянам возобновить войну против Украины на более выгодных условиях.

Также УНН сообщал, что Британия отказалась от 30-тысячного миротворческого контингента в Украине, заменив его на воздушную безопасность, обучение и разминирование.

Евгений Устименко

