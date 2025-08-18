Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности ввода американских войск в Украину в качестве миротворцев. Он сообщит об этом позже, после встречи с Зеленским.
Президент США Дональд Трамп высказался о возможности ввода американских войск в Украину в качестве миротворцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что сообщит об этом позже.
Мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня
Напомним
Институт изучения войны сообщил, что Украине необходимы международные гарантии безопасности и развертывание миротворческого контингента для сдерживания будущей российской агрессии. Полная оккупация Донбасса позволит россиянам возобновить войну против Украины на более выгодных условиях.
Также УНН сообщал, что Британия отказалась от 30-тысячного миротворческого контингента в Украине, заменив его на воздушную безопасность, обучение и разминирование.