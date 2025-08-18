Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал

Президент США Дональд Трамп высказался о возможности ввода американских войск в Украину в качестве миротворцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он заявил, что сообщит об этом позже.

Мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня