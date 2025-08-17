ISW: Україна потребує міжнародних гарантій безпеки та миротворців для стримування агресії рф

$41.450.00
16 серпня, 13:32 • 42003 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 82197 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 55998 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 58589 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 54047 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 49349 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 245059 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 212909 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167583 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154877 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 342714 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 296725 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 300619 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 307830 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 386402 перегляди
ISW: Україна потребує міжнародних гарантій безпеки та миротворців для стримування агресії рф

Київ • УНН

 • 2234 перегляди

Україні необхідні міжнародні гарантії безпеки та розгортання миротворчого контингенту для стримування майбутньої російської агресії. Дозвіл росії окупувати Донецьку область дозволить їй відновити агресію на вигідніших умовах.

ISW: Україна потребує міжнародних гарантій безпеки та миротворців для стримування агресії рф

Україні потрібні надійні міжнародні гарантії безпеки та негайне розгортання міжнародного миротворчого контингенту для стримування майбутньої російської агресії. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що ймовірна здача росії наразі неокупованих районів Донецької області сприятиме підготовці російських сил до відновлення агресії проти України на набагато вигідніших умовах, уникнути тривалої та кривавої боротьби за цю територію та надати росії можливість наростити запаси людських ресурсів та озброєння.

Дозвіл росії окупувати решту Донецької області означатиме передачу російським військам українського "поясу фортець"

- прогнозують аналітики.

Вони нагадують, що російські війська не змогли просунутися до "поясу фортець", або захопити його з осені 2022 року.

російське військове командування майже напевно працюватиме над швидким створенням міцних позицій по всьому "поясу фортець" та використовуватиме його інфраструктуру для військового виробництва, якщо українські війська виведуть свої позиції з Донецької області

- припускають в ISW.

"Війна в Україні має історичні корені": Фіцо вимагає гарантій безпеки для росії16.08.25, 23:59 • 9058 переглядiв

Там додають, що прикордонний район Донецької області природно погано підходить для того, щоб діяти як надійна оборонна лінія через невелику кількість населених пунктів, відкриті поля та природні перешкоди, такі як річки Оскіл та Сіверський Донець.

"Таким чином, виведення українських військ через кордон Донецької області також вимагатиме розгортання потужних міжнародних миротворчих сил та масштабних інвестицій в інфраструктуру, сумісну з масштабною, довгостроковою місією з моніторингу дотримання режиму припинення вогню для запобігання майбутній російській агресії. Однак відсутність повного припинення вогню на передовій та ударів на далекі відстані, ймовірно, перешкоджатиме розгортанню цих міжнародних сил", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

За прогнозами ISW, українські війська не зможуть здійснити безпечне та впорядковане виведення військ з неокупованої частини Донецької області відповідно до вимоги російського диктатора володимира путіна без повного припинення вогню на всьому театрі воєнних дій.

Сікорський: Трамп дав путіну шанс вийти з цієї злочинної війни, але поки результату немає17.08.25, 03:15 • 2590 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Володимир Путін
Донецька область
Інститут вивчення війни
Сіверський Донець
Україна