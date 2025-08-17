ISW: Україна потребує міжнародних гарантій безпеки та миротворців для стримування агресії рф

Україні потрібні надійні міжнародні гарантії безпеки та негайне розгортання міжнародного миротворчого контингенту для стримування майбутньої російської агресії. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Зазначається, що ймовірна здача росії наразі неокупованих районів Донецької області сприятиме підготовці російських сил до відновлення агресії проти України на набагато вигідніших умовах, уникнути тривалої та кривавої боротьби за цю територію та надати росії можливість наростити запаси людських ресурсів та озброєння.

Вони нагадують, що російські війська не змогли просунутися до "поясу фортець", або захопити його з осені 2022 року.

російське військове командування майже напевно працюватиме над швидким створенням міцних позицій по всьому "поясу фортець" та використовуватиме його інфраструктуру для військового виробництва, якщо українські війська виведуть свої позиції з Донецької області