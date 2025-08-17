ISW: Україна потребує міжнародних гарантій безпеки та миротворців для стримування агресії рф
Київ • УНН
Україні необхідні міжнародні гарантії безпеки та розгортання миротворчого контингенту для стримування майбутньої російської агресії. Дозвіл росії окупувати Донецьку область дозволить їй відновити агресію на вигідніших умовах.
Україні потрібні надійні міжнародні гарантії безпеки та негайне розгортання міжнародного миротворчого контингенту для стримування майбутньої російської агресії. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що ймовірна здача росії наразі неокупованих районів Донецької області сприятиме підготовці російських сил до відновлення агресії проти України на набагато вигідніших умовах, уникнути тривалої та кривавої боротьби за цю територію та надати росії можливість наростити запаси людських ресурсів та озброєння.
Дозвіл росії окупувати решту Донецької області означатиме передачу російським військам українського "поясу фортець"
Вони нагадують, що російські війська не змогли просунутися до "поясу фортець", або захопити його з осені 2022 року.
російське військове командування майже напевно працюватиме над швидким створенням міцних позицій по всьому "поясу фортець" та використовуватиме його інфраструктуру для військового виробництва, якщо українські війська виведуть свої позиції з Донецької області
Там додають, що прикордонний район Донецької області природно погано підходить для того, щоб діяти як надійна оборонна лінія через невелику кількість населених пунктів, відкриті поля та природні перешкоди, такі як річки Оскіл та Сіверський Донець.
"Таким чином, виведення українських військ через кордон Донецької області також вимагатиме розгортання потужних міжнародних миротворчих сил та масштабних інвестицій в інфраструктуру, сумісну з масштабною, довгостроковою місією з моніторингу дотримання режиму припинення вогню для запобігання майбутній російській агресії. Однак відсутність повного припинення вогню на передовій та ударів на далекі відстані, ймовірно, перешкоджатиме розгортанню цих міжнародних сил", - резюмують аналітики.
Нагадаємо
За прогнозами ISW, українські війська не зможуть здійснити безпечне та впорядковане виведення військ з неокупованої частини Донецької області відповідно до вимоги російського диктатора володимира путіна без повного припинення вогню на всьому театрі воєнних дій.
