ISW: Украине нужны международные гарантии безопасности и миротворцы для сдерживания агрессии РФ

Украине нужны надежные международные гарантии безопасности и немедленное развертывание международного миротворческого контингента для сдерживания будущей российской агрессии. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что вероятная сдача России ныне неоккупированных районов Донецкой области будет способствовать подготовке российских сил к возобновлению агрессии против Украины на гораздо более выгодных условиях, позволит избежать длительной и кровавой борьбы за эту территорию и предоставит России возможность нарастить запасы человеческих ресурсов и вооружения.

Разрешение России оккупировать остальную часть Донецкой области будет означать передачу российским войскам украинского "пояса крепостей" - прогнозируют аналитики.

Они напоминают, что российские войска не смогли продвинуться к "поясу крепостей" или захватить его с осени 2022 года.

российское военное командование почти наверняка будет работать над быстрым созданием прочных позиций по всему "поясу крепостей" и использовать его инфраструктуру для военного производства, если украинские войска выведут свои позиции из Донецкой области - предполагают в ISW.

Там добавляют, что приграничный район Донецкой области естественно плохо подходит для того, чтобы действовать как надежная оборонительная линия из-за небольшого количества населенных пунктов, открытых полей и природных препятствий, таких как реки Оскол и Северский Донец.

"Таким образом, вывод украинских войск через границу Донецкой области также потребует развертывания мощных международных миротворческих сил и масштабных инвестиций в инфраструктуру, совместимую с масштабной, долгосрочной миссией по мониторингу соблюдения режима прекращения огня для предотвращения будущей российской агрессии. Однако отсутствие полного прекращения огня на передовой и ударов на дальние расстояния, вероятно, будет препятствовать развертыванию этих международных сил", - резюмируют аналитики.

Напомним

По прогнозам ISW, украинские войска не смогут осуществить безопасный и упорядоченный вывод войск из неоккупированной части Донецкой области в соответствии с требованием российского диктатора Владимира Путина без полного прекращения огня на всем театре военных действий.

