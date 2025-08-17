$41.450.00
16 августа, 13:32 • 40661 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 79096 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 54610 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 57273 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 53051 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 49064 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 244839 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 212823 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167530 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154831 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
ISW: Украине нужны международные гарантии безопасности и миротворцы для сдерживания агрессии РФ

Киев • УНН

 • 1922 просмотра

Украине необходимы международные гарантии безопасности и развертывание миротворческого контингента для сдерживания будущей российской агрессии. Разрешение России оккупировать Донецкую область позволит ей возобновить агрессию на более выгодных условиях.

ISW: Украине нужны международные гарантии безопасности и миротворцы для сдерживания агрессии РФ

Украине нужны надежные международные гарантии безопасности и немедленное развертывание международного миротворческого контингента для сдерживания будущей российской агрессии. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что вероятная сдача России ныне неоккупированных районов Донецкой области будет способствовать подготовке российских сил к возобновлению агрессии против Украины на гораздо более выгодных условиях, позволит избежать длительной и кровавой борьбы за эту территорию и предоставит России возможность нарастить запасы человеческих ресурсов и вооружения.

Разрешение России оккупировать остальную часть Донецкой области будет означать передачу российским войскам украинского "пояса крепостей"

- прогнозируют аналитики.

Они напоминают, что российские войска не смогли продвинуться к "поясу крепостей" или захватить его с осени 2022 года.

российское военное командование почти наверняка будет работать над быстрым созданием прочных позиций по всему "поясу крепостей" и использовать его инфраструктуру для военного производства, если украинские войска выведут свои позиции из Донецкой области

- предполагают в ISW.

«Война в Украине имеет исторические корни»: Фицо требует гарантий безопасности для России16.08.25, 23:59 • 8412 просмотров

Там добавляют, что приграничный район Донецкой области естественно плохо подходит для того, чтобы действовать как надежная оборонительная линия из-за небольшого количества населенных пунктов, открытых полей и природных препятствий, таких как реки Оскол и Северский Донец.

"Таким образом, вывод украинских войск через границу Донецкой области также потребует развертывания мощных международных миротворческих сил и масштабных инвестиций в инфраструктуру, совместимую с масштабной, долгосрочной миссией по мониторингу соблюдения режима прекращения огня для предотвращения будущей российской агрессии. Однако отсутствие полного прекращения огня на передовой и ударов на дальние расстояния, вероятно, будет препятствовать развертыванию этих международных сил", - резюмируют аналитики.

Напомним

По прогнозам ISW, украинские войска не смогут осуществить безопасный и упорядоченный вывод войск из неоккупированной части Донецкой области в соответствии с требованием российского диктатора Владимира Путина без полного прекращения огня на всем театре военных действий.

Сикорский: Трамп дал Путину шанс выйти из этой преступной войны, но пока результата нет17.08.25, 03:15 • 2338 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Владимир Путин
Донецкая область
Институт изучения войны
Донец
Украина