Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении заявил о "первопричинах войны" в Украине и призвал предоставить России гарантии безопасности. Об этом сообщает УНН.

Детали

В частности, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, Фицо использовал тезисы из кремлевской риторики.

Война в Украине имеет исторические корни, и мы должны говорить на равных о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России - сказал глава словацкого правительства.

По его словам, саммит на Аляске выполнил "несколько задач" - в частности, "отбросил черно-белый взгляд на военный конфликт в Украине".

Встреча лицом к лицу между лидерами США и России дала толчок нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами. Встреча стерла единый стандартный взгляд на войну, которую так решительно продвигала администрация Байдена и которую до сих пор продвигает группа влиятельных игроков в Европейском Союзе - резюмировал Фицо.

Он добавил, что с 2014 года россияне считают любое украинское правительство нелегитимным, поэтому они "не будут считать Зеленского достойным собеседником, особенно когда у них есть ресурсы, и они считают, что могут достичь своих целей военными средствами".

Напомним

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ближайшие дни покажут, поддержат ли страны ЕС мирный процесс. Он также выразил сомнение относительно эффективности текущей европейской стратегии ослабления России.

