«Война в Украине имеет исторические корни»: Фицо требует гарантий безопасности для России

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 августа, 13:32 • 29330 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 51837 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 41789 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 45287 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 44222 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 46460 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 242556 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 211591 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 166603 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154191 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.9м/с
60%
747мм
Популярные новости
В российском Волгограде заметили столб густого черного дыма в районе НПЗ: что известноVideo16 августа, 13:01 • 17027 просмотра
Партизаны разведали информацию о производстве ракетных компонентов "Калибр" и "Искандер" в российской КазаниPhoto16 августа, 14:03 • 13717 просмотра
Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT16 августа, 14:32 • 13549 просмотра
Киев не понимает изменения позиции Трампа по переговорам: СМИ о визите Зеленского в Вашингтон16:26 • 9448 просмотра
Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в поддержке Украины17:59 • 14379 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 332046 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 286415 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 291169 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 298710 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 377684 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Ребенок
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Вашингтон
Европа
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 36960 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 32509 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 170461 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 247842 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 178608 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Строительство
Поезд
Хранитель

«Война в Украине имеет исторические корни»: Фицо требует гарантий безопасности для России

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о «первопричинах войны» в Украине и призвал предоставить России гарантии безопасности. Он также использовал тезисы из кремлевской риторики, комментируя встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

«Война в Украине имеет исторические корни»: Фицо требует гарантий безопасности для России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении заявил о "первопричинах войны" в Украине и призвал предоставить России гарантии безопасности. Об этом сообщает УНН.

Детали

В частности, комментируя встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, Фицо использовал тезисы из кремлевской риторики.

Война в Украине имеет исторические корни, и мы должны говорить на равных о гарантиях безопасности как для Украины, так и для России

- сказал глава словацкого правительства.

По его словам, саммит на Аляске выполнил "несколько задач" - в частности, "отбросил черно-белый взгляд на военный конфликт в Украине".

Встреча лицом к лицу между лидерами США и России дала толчок нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами. Встреча стерла единый стандартный взгляд на войну, которую так решительно продвигала администрация Байдена и которую до сих пор продвигает группа влиятельных игроков в Европейском Союзе

- резюмировал Фицо.

Он добавил, что с 2014 года россияне считают любое украинское правительство нелегитимным, поэтому они "не будут считать Зеленского достойным собеседником, особенно когда у них есть ресурсы, и они считают, что могут достичь своих целей военными средствами".

Напомним

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что ближайшие дни покажут, поддержат ли страны ЕС мирный процесс. Он также выразил сомнение относительно эффективности текущей европейской стратегии ослабления России.

Фицо: Словакия помогает Украине, но добрососедские отношения не могут быть «билетом в один конец»11.08.25, 02:57 • 3923 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Дональд Трамп
Роберт Фицо
Европейский Союз
Джо Байден
Словакия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина