Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW

Українські війська не зможуть здійснити безпечне та впорядковане виведення військ з неокупованої частини Донецької області відповідно до вимоги російського диктатора володимира путіна без повного припинення вогню на всьому театрі воєнних дій. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що виведення українських військ з решти Донецької області, яке "було б великою стратегічною військовою та політичною поступкою", без повного припинення вогню, яке поширюється на удари на далекі відстані та всі дії на передовій, становитиме серйозні ризики як для виведення Сил ЗСУ, так і для українських військ у тилових районах Харківської області.

Аналітики вказують, що путін не запропонував припинення вогню, за яким українські війська змогли б безпечно відійти через кордон Донецької області та захищати тилові райони від поновлення російської агресії на флангах.

Адміністративний кордон Донецької області розташований далеко від головної оборонної лінії України в Донецькій області, відомої як "пояс фортець", і навіть якби путін запровадив припинення вогню на достатньо тривалий термін, щоб українські війська могли вивести свої сили з Донецької області, поновлення російських наземних атак та вогню як з боку наступаючих військ у Донецькій області, так і з боку сил на флангах у Харківській області загрожувало б українським військам вздовж лінії фронту та в тилу - зазначають в ISW.

Там також звертають увагу, що відступ українських військ, ймовірно, призведе до великої концентрації сил вздовж основних українських логістичних шляхів та оборонних споруд, які російська авіація, безпілотники та артилерія, ймовірно, будуть обстрілювати після закінчення терміну припинення вогню.

Ці удари знизять бойові можливості українських військ, включаючи здатність України захищатися від поновлених зусиль росії просуватися до Харківської області з Донецької області або вздовж правого флангу в Харківській області - припускають аналітики.

Вони додають, що росіяни в Донецькій області, ймовірно, також отримають вогневу підтримку від військ, які вже діють у сусідній Харківській області, що ще більше загрожуватиме тилу відступаючих українських військ.

"Часткове припинення вогню, яке не поширюватиметься на російські військові дії у Харківській та Луганській областях, буде недостатнім для забезпечення безпечного виведення українських військ з решти Донецької області", - попереджають в ISW.

Нагадаємо

За інформацією The New York Times, президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у п'ятницю на Алясці заявив європейським лідерам, що він підтримує план завершення війни в Україні шляхом передачі непідкореної території російським окупантам, а не спроби припинення вогню.

