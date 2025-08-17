Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW

$41.450.00
48.440.00
ukenru
16 серпня, 13:32 • 32692 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
16 серпня, 12:47 • 60255 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 46286 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 49512 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 47351 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 47474 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 243609 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 212211 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 167112 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 154552 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
66%
746мм
Популярнi новини
Зустріч Трампа і путіна надала нового поштовху завершенню війни в Україні - Ердоган 16 серпня, 16:59 • 10682 перегляди
Дамо кілька добрих порад: Мерц заявив, що завтра європейські лідери допоможуть Зеленському підготуватись до зустрічі із Трампом16 серпня, 17:18 • 7678 перегляди
Водійка Nissan у Харкові збила жінку з немовлям на тротуарі16 серпня, 17:29 • 8398 перегляди
У Генштабі заявили про просування українських підрозділів на Північно-Слобожанському напрямку до 2,5 кілометрів16 серпня, 17:45 • 5948 перегляди
Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії заявили, що "залишаються непохитними" у підтримці України16 серпня, 17:59 • 18382 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 335310 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 289504 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 293908 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 301256 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 380035 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дитина
Роберт Фіцо
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Вашингтон
Донецька область
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 38410 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 33654 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 103756 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 171603 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 248942 перегляди
Актуальне
The New York Times
Безпілотний літальний апарат
Поїзд
Fox News
Financial Times

Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Аналітики ISW вважають, що відведення українських військ з Донецької області без повного припинення вогню є ризикованим. Це може призвести до значних втрат та ускладнити оборону інших територій.

Україна не зможе безпечно вивести війська з Донецької області без повного припинення вогню - ISW

Українські війська не зможуть здійснити безпечне та впорядковане виведення військ з неокупованої частини Донецької області відповідно до вимоги російського диктатора володимира путіна без повного припинення вогню на всьому театрі воєнних дій. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що виведення українських військ з решти Донецької області, яке "було б великою стратегічною військовою та політичною поступкою", без повного припинення вогню, яке поширюється на удари на далекі відстані та всі дії на передовій, становитиме серйозні ризики як для виведення Сил ЗСУ, так і для українських військ у тилових районах Харківської області.

Аналітики вказують, що путін не запропонував припинення вогню, за яким українські війська змогли б безпечно відійти через кордон Донецької області та захищати тилові райони від поновлення російської агресії на флангах.

Адміністративний кордон Донецької області розташований далеко від головної оборонної лінії України в Донецькій області, відомої як "пояс фортець", і навіть якби путін запровадив припинення вогню на достатньо тривалий термін, щоб українські війська могли вивести свої сили з Донецької області, поновлення російських наземних атак та вогню як з боку наступаючих військ у Донецькій області, так і з боку сил на флангах у Харківській області загрожувало б українським військам вздовж лінії фронту та в тилу

- зазначають в ISW.

Зеленський: Готуємось до зустрічі в понеділок із президентом Трампом16.08.25, 23:35 • 2214 переглядiв

Там також звертають увагу, що відступ українських військ, ймовірно, призведе до великої концентрації сил вздовж основних українських логістичних шляхів та оборонних споруд, які російська авіація, безпілотники та артилерія, ймовірно, будуть обстрілювати після закінчення терміну припинення вогню.

Ці удари знизять бойові можливості українських військ, включаючи здатність України захищатися від поновлених зусиль росії просуватися до Харківської області з Донецької області або вздовж правого флангу в Харківській області

- припускають аналітики.

Вони додають, що росіяни в Донецькій області, ймовірно, також отримають вогневу підтримку від військ, які вже діють у сусідній Харківській області, що ще більше загрожуватиме тилу відступаючих українських військ.

"Часткове припинення вогню, яке не поширюватиметься на російські військові дії у Харківській та Луганській областях, буде недостатнім для забезпечення безпечного виведення українських військ з решти Донецької області", - попереджають в ISW.

Нагадаємо

За інформацією The New York Times, президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у п'ятницю на Алясці заявив європейським лідерам, що він підтримує план завершення війни в Україні шляхом передачі непідкореної території російським окупантам, а не спроби припинення вогню.

Зеленський відмовився віддати Донбас у розмові з Трампом і європейськими лідерами – ЗМІ16.08.25, 19:43 • 8816 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна
Володимир Путін
Донецька область
Харківська область
Луганська область
Інститут вивчення війни
Збройні сили України
Україна