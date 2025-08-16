Трамп пропонує Україні обміняти території на мир після зустрічі з путіним - NYT

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у п'ятницю на Алясці заявив європейським лідерам, що він підтримує план завершення війни в Україні шляхом передачі непідкореної території російським окупантам, а не спроби припинення вогню. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на двох неназваних високопоставлених європейських чиновників, інформує УНН.

Деталі

Вказується, що Трамп обговорить цей план з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Білому домі, при цьому на зустріч запрошені європейські лідери.

Видання нагадує, що після зустрічі з путіним Трамп відмовився від своєї вимоги негайного припинення вогню та вважає, що можна домовитися про швидке мирне укладення договору, якщо Зеленський погодиться передати росії решту Донбасу, навіть ті райони, які не окуповані російськими військами.

Пан Зеленський та європейські лідери рішуче виступили проти такої поступки неокупованими землями, які також містять важливі оборонні лінії та багаті на корисні копалини. Українські чиновники заявили, що остаточна угода не може передбачати згоду Києва на постійну передачу будь-якої суверенної території України, що порушуватиме Конституцію України - йдеться у статті.

Зазначаєтьтся, що у відповідь путін запропонував припинення вогню на решті території України на нинішніх лініях фронту та письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну.

Під час розмови пан Трамп не згадував про запровадження будь-яких подальших санкцій чи економічного тиску на росію. Але європейські лідери наголосили, що вони продовжуватимуть санкції та економічний тиск на росію, доки не припиняться вбивства - цитує ЗМІ одного зі співрозмовників.

Автори додають, що путін погодився з тим, що Україна повинна мати сильні гарантії безпеки після врегулювання, але не в рамках НАТО. Водночас він попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також наполягав на захисті російських православних церков в Україні.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.

