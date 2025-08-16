Дамо кілька добрих порад: Мерц заявив, що завтра європейські лідери допоможуть Зеленському підготуватись до зустрічі із Трампом
Президент України Володимир Зеленський завтра проведе переговори з європейськими лідерами, щоб підготуватися до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зазначив, що Америка готова брати участь у гарантіях безпеки.
Президент України Володимир Зеленський завтра поговорить з європейськими лідерами, які допоможуть йому підготуватися до зустрічі із президентом США Дональдом Трампом. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, передає УНН із посиланням на Sky News.
В інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF Мерц сказав: "... гарна новина полягає в тому, що Америка готова брати участь у таких гарантіях безпеки і не залишає це наодинці з європейцями".
Коментуючи майбутню поїздку Президента України Володимира Зеленського до Білого дому, Мерц сказав, що після цього тристороння зустріч між Зеленським, путіним і Трампом має відбутися якомога швидше з метою досягнення мирної угоди.
"Якщо це спрацює, це коштуватиме більше, ніж припинення вогню", – сказав він.
Мерц сказав, що Трамп натякнув, що росія, здається, готова до переговорів, виходячи з ліній фронту конфлікту, а не з кордонів українських регіонів, на які вона претендує.
"Це величезна різниця, тому що росія претендує на території, які вона ще не окупувала", – сказав він.
Мерц також сказав, що Зеленський завтра поговорить з європейськими лідерами, які допоможуть йому підготуватися до зустрічі.
"Ми дамо кілька добрих порад", – сказав він.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.