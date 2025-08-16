Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський віддасть весь Донбас - NYT

Президент США Дональд Трамп у розмові з європейськими лідерами заявив, що мир може настати швидко, якщо Президент України Володимир Зеленський виведе війська з неокупованої території Донбасу, а натомість російський диктатор володимир путін обіцяє припинення вогню по лінії фронту та письмові зобов’язання ніколи не нападати на Україну. Про це з посиланням на джерела пише The New York Times, передає УНН.

Президент Трамп повідомив європейським лідерам після зустрічі з президентом росії володимиром путіним у п'ятницю на Алясці, що він підтримує план припинення війни в Україні шляхом передачі непідкорених територій російським загарбникам, а не спроби досягти перемир'я - пише видання.

Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок

Планується, що цей план Трамп обговорить з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Білому домі, а європейські лідери запрошені приєднатися до них.

Після зустрічі з путіним Трамп відмовився від вимоги про негайне припинення вогню і вважає, що можна швидко укласти мирний договір, якщо Зеленський погодиться віддати росії решту Донбасу, навіть ті території, які не окуповані російськими військами. Зеленський та європейські лідери категорично виступили проти такої поступки щодо неокупованої території, яка також містить важливі оборонні лінії та багата на корисні копалини. Українські чиновники заявили, що остаточна угода не може передбачати згоду Києва на постійну передачу будь-якої суверенної території України, що порушувало б Конституцію України - додає видання.

Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч

Водночас путін запропонував припинення вогню на решті території України за поточними лініями фронту та письмову обіцянку не нападати знову на Україну чи будь-яку європейську країну.

Офіційні особи підкреслили, що рішення щодо своєї території має приймати Україна, додавши, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.