Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський віддасть весь Донбас - NYT

Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Трамп та путін зустрілись на Алясці
Трамп розмовляє із Зеленським та іншими лідерами - Білий дім
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна
Вибух на пороховому заводі в рф: загинуло 11 осіб і 130 поранені
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
15 серпня, 09:48 • 243913 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:49 • 335734 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Вашингтон
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
The Times
The New York Times
Поїзд
The Guardian
Безпілотний літальний апарат

Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський віддасть весь Донбас - NYT

Київ • УНН

Дональд Трамп запропонував Україні відмовитися від неокупованих територій Донбасу в обмін на припинення вогню та гарантії ненападу. Зеленський та європейські лідери відкинули цю ідею.

Президент США Дональд Трамп у розмові з європейськими лідерами заявив, що мир може настати швидко, якщо Президент України Володимир Зеленський виведе війська з неокупованої території Донбасу, а натомість російський диктатор володимир путін обіцяє припинення вогню по лінії фронту та письмові зобов’язання ніколи не нападати на Україну. Про це з посиланням на джерела пише The New York Times, передає УНН.

Президент Трамп повідомив європейським лідерам після зустрічі з президентом росії володимиром путіним у п'ятницю на Алясці, що він підтримує план припинення війни в Україні шляхом передачі непідкорених територій російським загарбникам, а не спроби досягти перемир'я 

- пише видання.

Планується, що цей план Трамп обговорить з Президентом України Володимиром Зеленським у понеділок у Білому домі, а європейські лідери запрошені приєднатися до них.

Після зустрічі з путіним Трамп відмовився від вимоги про негайне припинення вогню і вважає, що можна швидко укласти мирний договір, якщо Зеленський погодиться віддати росії решту Донбасу, навіть ті території, які не окуповані російськими військами. Зеленський та європейські лідери категорично виступили проти такої поступки щодо неокупованої території, яка також містить важливі оборонні лінії та багата на корисні копалини. Українські чиновники заявили, що остаточна угода не може передбачати згоду Києва на постійну передачу будь-якої суверенної території України, що порушувало б Конституцію України 

- додає видання.

Водночас путін запропонував припинення вогню на решті території України за поточними лініями фронту та письмову обіцянку не нападати знову на Україну чи будь-яку європейську країну.

Офіційні особи підкреслили, що рішення щодо своєї території має приймати Україна, додавши, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою.

