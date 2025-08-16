$41.450.00
13:32 • 7694 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 12826 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 18916 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
09:52 • 23929 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
08:59 • 27029 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49
Facebook

Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT

Киев • УНН

 • 1444 просмотра

Дональд Трамп предложил Украине отказаться от неоккупированных территорий Донбасса в обмен на прекращение огня и гарантии ненападения. Зеленский и европейские лидеры отвергли эту идею.

Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT

Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами заявил, что мир может наступить быстро, если Президент Украины Владимир Зеленский выведет войска с неоккупированной территории Донбасса, а взамен российский диктатор владимир путин обещает прекращение огня по линии фронта и письменные обязательства никогда не нападать на Украину. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times, передает УНН.

Президент Трамп сообщил европейским лидерам после встречи с президентом россии владимиром путиным в пятницу на Аляске, что он поддерживает план прекращения войны в Украине путем передачи непокоренных территорий российским захватчикам, а не попытки достичь перемирия 

- пишет издание.

16.08.25, 10:28

Планируется, что этот план Трамп обсудит с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, а европейские лидеры приглашены присоединиться к ним.

После встречи с путиным Трамп отказался от требования о немедленном прекращении огня и считает, что можно быстро заключить мирный договор, если Зеленский согласится отдать россии остальную часть Донбасса, даже те территории, которые не оккупированы российскими войсками. Зеленский и европейские лидеры категорически выступили против такой уступки в отношении неоккупированной территории, которая также содержит важные оборонительные линии и богата полезными ископаемыми. Украинские чиновники заявили, что окончательное соглашение не может предусматривать согласие Киева на постоянную передачу любой суверенной территории Украины, что нарушало бы Конституцию Украины 

- добавляет издание.

16.08.25, 16:32

В то же время путин предложил прекращение огня на остальной территории Украины по текущим линиям фронта и письменное обещание не нападать снова на Украину или любую европейскую страну.

Официальные лица подчеркнули, что решение относительно своей территории должна принимать Украина, добавив, что международные границы не могут быть изменены силой.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.

Павел Башинский

