Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами заявил, что мир может наступить быстро, если Президент Украины Владимир Зеленский выведет войска с неоккупированной территории Донбасса, а взамен российский диктатор владимир путин обещает прекращение огня по линии фронта и письменные обязательства никогда не нападать на Украину. Об этом со ссылкой на источники пишет The New York Times, передает УНН.

Президент Трамп сообщил европейским лидерам после встречи с президентом россии владимиром путиным в пятницу на Аляске, что он поддерживает план прекращения войны в Украине путем передачи непокоренных территорий российским захватчикам, а не попытки достичь перемирия - пишет издание.

Планируется, что этот план Трамп обсудит с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, а европейские лидеры приглашены присоединиться к ним.

После встречи с путиным Трамп отказался от требования о немедленном прекращении огня и считает, что можно быстро заключить мирный договор, если Зеленский согласится отдать россии остальную часть Донбасса, даже те территории, которые не оккупированы российскими войсками. Зеленский и европейские лидеры категорически выступили против такой уступки в отношении неоккупированной территории, которая также содержит важные оборонительные линии и богата полезными ископаемыми. Украинские чиновники заявили, что окончательное соглашение не может предусматривать согласие Киева на постоянную передачу любой суверенной территории Украины, что нарушало бы Конституцию Украины - добавляет издание.

В то же время путин предложил прекращение огня на остальной территории Украины по текущим линиям фронта и письменное обещание не нападать снова на Украину или любую европейскую страну.

Официальные лица подчеркнули, что решение относительно своей территории должна принимать Украина, добавив, что международные границы не могут быть изменены силой.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.