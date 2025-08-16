Дадим несколько хороших советов: Мерц заявил, что завтра европейские лидеры помогут Зеленскому подготовиться к встрече с Трампом
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский завтра проведет переговоры с европейскими лидерами, чтобы подготовиться к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Америка готова участвовать в гарантиях безопасности.
Детали
В интервью немецкому телеканалу ZDF Мерц сказал: "...хорошая новость заключается в том, что Америка готова участвовать в таких гарантиях безопасности и не оставляет это наедине с европейцами".
Комментируя предстоящую поездку Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, Мерц сказал, что после этого трехсторонняя встреча между Зеленским, путиным и Трампом должна состояться как можно скорее с целью достижения мирного соглашения.
"Если это сработает, это будет стоить больше, чем прекращение огня", – сказал он.
Мерц сказал, что Трамп намекнул, что россия, кажется, готова к переговорам, исходя из линий фронта конфликта, а не из границ украинских регионов, на которые она претендует.
"Это огромная разница, потому что Россия претендует на территории, которые она еще не оккупировала", – сказал он.
Мерц также сказал, что Зеленский завтра поговорит с европейскими лидерами, которые помогут ему подготовиться к встрече.
"Мы дадим несколько хороших советов", – сказал он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.