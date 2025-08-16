Дадим несколько хороших советов: Мерц заявил, что завтра европейские лидеры помогут Зеленскому подготовиться к встрече с Трампом

$41.450.00
13:32 • 16708 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 27611 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 29273 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 33753 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 35317 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 42316 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 215894 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 195540 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 150765 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 138879 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Популярные новости
"Разговор не был простым": Трамп и Зеленский разговаривали час, затем присоединились лидеры Европы и НАТО - Axios16 августа, 07:23 • 10036 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина16 августа, 07:47 • 38782 просмотра
Рубио: Россию и США ждет долгий путь, но прогресс достигнут16 августа, 08:01 • 14884 просмотра
Взрыв на пороховом заводе в РФ: погибло 11 человек и 130 ранены Photo16 августа, 09:33 • 23136 просмотра
В российском Волгограде заметили столб густого черного дыма в районе НПЗ: что известноVideo13:01 • 8852 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 305011 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 263294 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 268350 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 277413 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 357223 просмотра
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 32006 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 29285 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 160052 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 238134 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 171860 просмотра
Дадим несколько хороших советов: Мерц заявил, что завтра европейские лидеры помогут Зеленскому подготовиться к встрече с Трампом

Киев • УНН

 • 578 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский завтра проведет переговоры с европейскими лидерами, чтобы подготовиться к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что Америка готова участвовать в гарантиях безопасности.

Дадим несколько хороших советов: Мерц заявил, что завтра европейские лидеры помогут Зеленскому подготовиться к встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский завтра проведет переговоры с европейскими лидерами, которые помогут ему подготовиться к встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В интервью немецкому телеканалу ZDF Мерц сказал: "...хорошая новость заключается в том, что Америка готова участвовать в таких гарантиях безопасности и не оставляет это наедине с европейцами".

Комментируя предстоящую поездку Президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, Мерц сказал, что после этого трехсторонняя встреча между Зеленским, путиным и Трампом должна состояться как можно скорее с целью достижения мирного соглашения.

"Если это сработает, это будет стоить больше, чем прекращение огня", – сказал он.

Мерц сказал, что Трамп намекнул, что россия, кажется, готова к переговорам, исходя из линий фронта конфликта, а не из границ украинских регионов, на которые она претендует.

"Это огромная разница, потому что Россия претендует на территории, которые она еще не оккупировала", – сказал он.

Мерц также сказал, что Зеленский завтра поговорит с европейскими лидерами, которые помогут ему подготовиться к встрече.

"Мы дадим несколько хороших советов", – сказал он.

Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT16.08.25, 17:32 • 6250 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.

Антонина Туманова

