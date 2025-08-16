$41.450.00
Зустріч Трампа і путіна надала нового поштовху завершенню війни в Україні - Ердоган

Київ • УНН

 260 перегляди

Президент Туреччини Ердоган заявив, що зустріч лідерів США і росії надала нового поштовху завершенню війни в Україні. Туреччина готова сприяти встановленню миру.

Зустріч Трампа і путіна надала нового поштовху завершенню війни в Україні - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зустріч лідерів США і Росії надала нового поштовху завершенню війни в Україні. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Переговори, що відбулися на Алясці між президентом США Трампом та президентом росії путіним, надали нового поштовху пошукам припинення російсько-української війни

- написав Ердоган.

Він підкреслив, що Стамбул вітає саміт на Алясці, який відбувся, підкресливши, що Туреччина розраховує на мир і готова зробити свій внесок у його досягнення.

Ми вітаємо саміт на Алясці та сподіваємося, що цей новий процес за участю президента України Зеленського закладе основу для міцного миру.Туреччина готова всіляко сприяти встановленню миру

- резюмував Ердоган.

Нагадаємо

Дональд Трамп запропонував Україні відмовитися від неокупованих територій Донбасу в обмін на припинення вогню та гарантії ненападу. Зеленський та європейські лідери відкинули цю ідею.

Ольга Розгон

