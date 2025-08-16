Зустріч Трампа і путіна надала нового поштовху завершенню війни в Україні - Ердоган
Президент Туреччини Ердоган заявив, що зустріч лідерів США і росії надала нового поштовху завершенню війни в Україні. Туреччина готова сприяти встановленню миру.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зустріч лідерів США і Росії надала нового поштовху завершенню війни в Україні.
Переговори, що відбулися на Алясці між президентом США Трампом та президентом росії путіним, надали нового поштовху пошукам припинення російсько-української війни
Він підкреслив, що Стамбул вітає саміт на Алясці, який відбувся, підкресливши, що Туреччина розраховує на мир і готова зробити свій внесок у його досягнення.
Ми вітаємо саміт на Алясці та сподіваємося, що цей новий процес за участю президента України Зеленського закладе основу для міцного миру.Туреччина готова всіляко сприяти встановленню миру
Дональд Трамп запропонував Україні відмовитися від неокупованих територій Донбасу в обмін на припинення вогню та гарантії ненападу. Зеленський та європейські лідери відкинули цю ідею.