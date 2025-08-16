Зустріч Трампа і путіна надала нового поштовху завершенню війни в Україні - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що зустріч лідерів США і Росії надала нового поштовху завершенню війни в Україні. Про це він написав у соцмережі Х, пише УНН.

Переговори, що відбулися на Алясці між президентом США Трампом та президентом росії путіним, надали нового поштовху пошукам припинення російсько-української війни

Він підкреслив, що Стамбул вітає саміт на Алясці, який відбувся, підкресливши, що Туреччина розраховує на мир і готова зробити свій внесок у його досягнення.

Ми вітаємо саміт на Алясці та сподіваємося, що цей новий процес за участю президента України Зеленського закладе основу для міцного миру.Туреччина готова всіляко сприяти встановленню миру