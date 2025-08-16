$41.450.00
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 28657 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 29934 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 34377 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 35839 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 42606 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 217959 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 196782 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 152006 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 140063 просмотра
Трамп и путин встретились на Аляске
Встреча Трампа и путина придала новый импульс завершению войны в Украине - Эрдоган

Киев • УНН

 • 3294 просмотра

Президент Турции Эрдоган заявил, что встреча лидеров США и россии придала новый импульс завершению войны в Украине. Турция готова способствовать установлению мира.

Встреча Трампа и путина придала новый импульс завершению войны в Украине - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча лидеров США и россии придала новый импульс завершению войны в Украине. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Переговоры, состоявшиеся на Аляске между президентом США Трампом и президентом россии путиным, придали новый импульс поискам прекращения российско-украинской войны

- написал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Стамбул приветствует саммит на Аляске, который состоялся, подчеркнув, что Турция рассчитывает на мир и готова внести свой вклад в его достижение.

Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс с участием президента Украины Зеленского заложит основу для прочного мира. Турция готова всячески способствовать установлению мира

- резюмировал Эрдоган.

Напомним

Дональд Трамп предложил Украине отказаться от неоккупированных территорий Донбасса в обмен на прекращение огня и гарантии ненападения. Зеленский и европейские лидеры отвергли эту идею.

Ольга Розгон

Владимир Путин
X Corp.
Аляска
Дональд Трамп
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина