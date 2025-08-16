Встреча Трампа и путина придала новый импульс завершению войны в Украине - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча лидеров США и россии придала новый импульс завершению войны в Украине. Об этом он написал в соцсети Х, пишет УНН.

Переговоры, состоявшиеся на Аляске между президентом США Трампом и президентом россии путиным, придали новый импульс поискам прекращения российско-украинской войны - написал Эрдоган.

Он подчеркнул, что Стамбул приветствует саммит на Аляске, который состоялся, подчеркнув, что Турция рассчитывает на мир и готова внести свой вклад в его достижение.

Мы приветствуем саммит на Аляске и надеемся, что этот новый процесс с участием президента Украины Зеленского заложит основу для прочного мира. Турция готова всячески способствовать установлению мира - резюмировал Эрдоган.

Напомним

Дональд Трамп предложил Украине отказаться от неоккупированных территорий Донбасса в обмен на прекращение огня и гарантии ненападения. Зеленский и европейские лидеры отвергли эту идею.