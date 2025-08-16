$41.450.00
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Трамп предлагает Украине обменять территории на мир после встречи с Путиным - NYT

Киев • УНН

 • 2002 просмотра

Президент США Дональд Трамп после встречи с Путиным на Аляске предложил европейским лидерам план завершения войны в Украине через передачу неоккупированных территорий России. Этот план, который предусматривает отказ от прекращения огня, будет обсуждаться с Зеленским в понедельник в Белом доме.

Трамп предлагает Украине обменять территории на мир после встречи с Путиным - NYT

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в пятницу на Аляске заявил европейским лидерам, что он поддерживает план завершения войны в Украине путем передачи непокоренной территории российским оккупантам, а не попытки прекращения огня. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных европейских чиновников, информирует УНН.

Детали

Указывается, что Трамп обсудит этот план с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Белом доме, при этом на встречу приглашены европейские лидеры.

Издание напоминает, что после встречи с Путиным Трамп отказался от своего требования немедленного прекращения огня и считает, что можно договориться о быстром мирном заключении договора, если Зеленский согласится передать России остальную часть Донбасса, даже те районы, которые не оккупированы российскими войсками.

Господин Зеленский и европейские лидеры решительно выступили против такой уступки неоккупированными землями, которые также содержат важные оборонительные линии и богаты полезными ископаемыми. Украинские чиновники заявили, что окончательное соглашение не может предусматривать согласие Киева на постоянную передачу какой-либо суверенной территории Украины, что будет нарушать Конституцию Украины

- говорится в статье.

Встреча Трампа и путина придала новый импульс завершению войны в Украине - Эрдоган16.08.25, 19:59 • 7410 просмотров

Отмечается, что в ответ Путин предложил прекращение огня на остальной территории Украины на нынешних линиях фронта и письменное обещание больше не нападать на Украину или любую европейскую страну.

Во время разговора господин Трамп не упоминал о введении каких-либо дальнейших санкций или экономического давления на Россию. Но европейские лидеры подчеркнули, что они будут продолжать санкции и экономическое давление на Россию, пока не прекратятся убийства

- цитирует СМИ одного из собеседников.

Авторы добавляют, что Путин согласился с тем, что Украина должна иметь сильные гарантии безопасности после урегулирования, но не в рамках НАТО. В то же время он попросил гарантий того, что русский язык снова станет официальным языком в Украине, а также настаивал на защите русских православных церквей в Украине.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-РФ, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.

Дадим несколько хороших советов: Мерц заявил, что завтра европейские лидеры помогут Зеленскому подготовиться к встрече с Трампом16.08.25, 20:18 • 5126 просмотров

Вадим Хлюдзинский

политика
