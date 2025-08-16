$41.450.00
13:32 • 19391 перегляди
12:47 • 32582 перегляди
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 32236 перегляди
16 серпня, 09:52 • 36516 перегляди
16 серпня, 08:59 • 37601 перегляди
16 серпня, 07:28 • 43483 перегляди
15 серпня, 23:06 • 224482 перегляди
15 серпня, 20:15 • 200681 перегляди
15 серпня, 20:08 • 155909 перегляди
15 серпня, 19:11 • 143834 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 313340 перегляди
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 275388 перегляди
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 363414 перегляди
Зеленський відмовився віддати Донбас у розмові з Трампом і європейськими лідерами – ЗМІ

Київ • УНН

 • 4968 перегляди

Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію Дональда Трампа про передачу Донецької області для заморожування фронту. Трамп вважає, що Україна повинна укласти угоду з росією.

Зеленський відмовився віддати Донбас у розмові з Трампом і європейськими лідерами – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський у розмові із президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами відкинув "пропозицію" віддати всю Донецьку область, щоб заморозити більшість ліній фронту, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що Україна повинна укласти угоду про припинення війни з росією, тому що "росія — дуже велика держава, а вони — ні", після проведення саміту, на якому, як повідомлялося, володимир путін вимагав більше українських земель.

Під час наступного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським джерело, знайоме з обговоренням, посилалося на слова Трампа, який запропонував заморозити більшість ліній фронту, якщо київські війська віддадуть всю Донецьку область, промисловий регіон, який є однією з головних цілей москви.

За словами джерела, Зеленський відхилив цю вимогу. росія вже контролює п'яту частину України, включаючи близько трьох чвертей Донецької області, до якої вона вперше увійшла у 2014 році.

Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський віддасть весь Донбас - NYT16.08.25, 17:32 • 6766 переглядiв

Трамп також сказав, що погодився з путіним, що мирної угоди слід шукати без попереднього припинення вогню, якого вимагали Україна та її європейські союзники, які досі користувалися підтримкою США.

Зеленський сказав, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні в понеділок, тоді як європейські союзники Києва вітали зусилля Трампа, але пообіцяли підтримати Україну та посилити санкції проти росії. Джерело повідомило, що європейських лідерів також запросили взяти участь у переговорах у понеділок.

Зустріч Трампа з путіним на Алясці в п'ятницю, перший саміт США та росії з моменту початку москвою повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, тривала лише три години.

Київ не розуміє зміну позиції Трампа щодо переговорів: ЗМІ про візит Зеленського до Вашингтона16.08.25, 19:26 • 6446 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.  

Антоніна Туманова

