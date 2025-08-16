$41.450.00
Київ не розуміє зміну позиції Трампа щодо переговорів: ЗМІ про візит Зеленського до Вашингтона

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Український лідер Володимир Зеленський вирушає до Вашингтона, щоб отримати роз'яснення від Дональда Трампа. Київ здивований раптовою відмовою США від вимоги припинення вогню перед переговорами.

Київ не розуміє зміну позиції Трампа щодо переговорів: ЗМІ про візит Зеленського до Вашингтона

Візит українського лідера Володимира Зеленськогодо Вашингтона має на меті отримати від президента США Дональда Трампа роз'яснення. Київ не розуміє, чому американський президент раптово відмовився від вимоги про те, щоб припинення вогню передувало переговорам. Про це пише The New York Times із посиланням на посадовця, поінформованого про розмову між лідерами України та США, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, після того, як президент Трамп і президент росії володимир путін завершили безрезультатні мирні переговори на Алясці, Україна опинилася в ситуації, яку вона добре знає. Вона намагалася зібрати докупи те, що насправді обговорювали два лідери, розшифрувати, про що вони могли домовитися, і прагнула уникнути того, щоб бути відстороненою від мирних переговорів.

Дзвінок Трампа через кілька годин заповнив деякі прогалини. Президент України Володимир Зеленський заявив, що телефонна розмова, в якій взяли участь європейські лідери, була "довгою та змістовною" та охоплювала "основні моменти" переговорів американського лідера з паном путіним.  Зеленський додав, що в понеділок він відвідає пана Трампа у Вашингтоні, "щоб обговорити всі деталі щодо припинення вбивств і війни".

Але навіть попри те, що заява Зеленського натякала на потенційний шлях до мирної угоди після місяців переважно безрезультатних переговорів, публічна заява Трампа пізніше в суботу вранці викликала питання про те, чи не буде така можливість занадто сильно схилена до росії, щоб Україна могла її прийняти.

Трамп закликав у соціальних мережах до прямої мирної угоди без попереднього забезпечення припинення вогню, стверджуючи, що Зеленський та європейські лідери домовилися з цього питання. Його заява була разючим відхиленням від "принципів", узгоджених раніше цього тижня Трампом, Зеленським та його європейськими союзниками, які закликали відмовитися від обговорення мирних умов до укладення угоди про припинення вогню.

Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський віддасть весь Донбас - NYT16.08.25, 17:32 • 5560 переглядiв

Видання нагадує, що росія давно наполягає на прямій мирній угоді, яка б враховувала широкий спектр питань та висувала б обтяжливі вимоги до України, включаючи територіальні поступки. Уникнення припинення вогню дозволить росії тим часом продовжувати використовувати свою перевагу на полі бою.

Посадовець, поінформований про розмову між Трампом та Зеленським, заявив, що візит українського лідера до Вашингтона мав на меті отримати від Трампа роз'яснення. Київ не розуміє, чому американський президент раптово відмовився від вимоги про те, щоб припинення вогню передувало переговорам.

"У своїй заяві Зеленський, схоже, діяв обережно, намагаючись відкрито не суперечити пану Трампу.

Нам потрібно досягти справжнього миру, який буде тривалим, а не просто черговою паузою між російськими вторгненнями", – сказав пан Зеленський. Але він додав, що "вбивства мають припинитися якомога швидше, а вогонь має припинитися як на полі бою, так і в повітрі, а також по нашій портовій інфраструктурі", натякаючи на те, що він все ще надає пріоритету припиненню вогню.

"Гарантії безпеки" для церков УПЦ МП і щоб російська знову стала офіційною в Україні: ЗМІ розкрили нові забаганки путіна16.08.25, 19:03 • 2944 перегляди

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.

Антоніна Туманова

