Киев не понимает изменения позиции Трампа по переговорам: СМИ о визите Зеленского в Вашингтон

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон имеет целью получить от президента США Дональда Трампа разъяснения. Киев не понимает, почему американский президент внезапно отказался от требования о том, чтобы прекращение огня предшествовало переговорам. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновника, проинформированного о разговоре между лидерами Украины и США, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, после того, как президент Трамп и президент России Владимир Путин завершили безрезультатные мирные переговоры на Аляске, Украина оказалась в ситуации, которую она хорошо знает. Она пыталась собрать воедино то, что на самом деле обсуждали два лидера, расшифровать, о чем они могли договориться, и стремилась избежать того, чтобы быть отстраненной от мирных переговоров.

Звонок Трампа через несколько часов заполнил некоторые пробелы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор, в котором приняли участие европейские лидеры, был "долгим и содержательным" и охватывал "основные моменты" переговоров американского лидера с господином Путиным. Зеленский добавил, что в понедельник он посетит господина Трампа в Вашингтоне, "чтобы обсудить все детали относительно прекращения убийств и войны".

Но даже несмотря на то, что заявление Зеленского намекало на потенциальный путь к мирному соглашению после месяцев преимущественно безрезультатных переговоров, публичное заявление Трампа позже в субботу утром вызвало вопрос о том, не будет ли такая возможность слишком сильно склонена к России, чтобы Украина могла ее принять.

Трамп призвал в социальных сетях к прямому мирному соглашению без предварительного обеспечения прекращения огня, утверждая, что Зеленский и европейские лидеры договорились по этому вопросу. Его заявление было разительным отклонением от "принципов", согласованных ранее на этой неделе Трампом, Зеленским и его европейскими союзниками, которые призывали отказаться от обсуждения мирных условий до заключения соглашения о прекращении огня.

Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT

Издание напоминает, что Россия давно настаивает на прямом мирном соглашении, которое бы учитывало широкий спектр вопросов и выдвигало бы обременительные требования к Украине, включая территориальные уступки. Избегание прекращения огня позволит России тем временем продолжать использовать свое преимущество на поле боя.

Чиновник, проинформированный о разговоре между Трампом и Зеленским, заявил, что визит украинского лидера в Вашингтон имел целью получить от Трампа разъяснения. Киев не понимает, почему американский президент внезапно отказался от требования о том, чтобы прекращение огня предшествовало переговорам.

"В своем заявлении Зеленский, похоже, действовал осторожно, стараясь открыто не противоречить господину Трампу.

Нам нужно достичь настоящего мира, который будет длительным, а не просто очередной паузой между российскими вторжениями", – сказал господин Зеленский. Но он добавил, что "убийства должны прекратиться как можно скорее, а огонь должен прекратиться как на поле боя, так и в воздухе, а также по нашей портовой инфраструктуре", намекая на то, что он все еще придает приоритет прекращению огня.

"Гарантии безопасности" для церквей УПЦ МП и чтобы русский снова стал официальным в Украине: СМИ раскрыли новые прихоти путина

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-РФ, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.