$41.450.00
48.440.00
ukenru
13:32 • 17288 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 28657 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 29934 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 34377 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 35839 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 42606 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 217959 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 196782 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 152006 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 140063 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Киев не понимает изменения позиции Трампа по переговорам: СМИ о визите Зеленского в Вашингтон

Киев • УНН

 • 5566 просмотра

Украинский лидер Владимир Зеленский отправляется в Вашингтон, чтобы получить разъяснения от Дональда Трампа. Киев удивлен внезапным отказом США от требования прекращения огня перед переговорами.

Киев не понимает изменения позиции Трампа по переговорам: СМИ о визите Зеленского в Вашингтон

Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон имеет целью получить от президента США Дональда Трампа разъяснения. Киев не понимает, почему американский президент внезапно отказался от требования о том, чтобы прекращение огня предшествовало переговорам. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновника, проинформированного о разговоре между лидерами Украины и США, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, после того, как президент Трамп и президент России Владимир Путин завершили безрезультатные мирные переговоры на Аляске, Украина оказалась в ситуации, которую она хорошо знает. Она пыталась собрать воедино то, что на самом деле обсуждали два лидера, расшифровать, о чем они могли договориться, и стремилась избежать того, чтобы быть отстраненной от мирных переговоров.

Звонок Трампа через несколько часов заполнил некоторые пробелы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор, в котором приняли участие европейские лидеры, был "долгим и содержательным" и охватывал "основные моменты" переговоров американского лидера с господином Путиным.  Зеленский добавил, что в понедельник он посетит господина Трампа в Вашингтоне, "чтобы обсудить все детали относительно прекращения убийств и войны".

Но даже несмотря на то, что заявление Зеленского намекало на потенциальный путь к мирному соглашению после месяцев преимущественно безрезультатных переговоров, публичное заявление Трампа позже в субботу утром вызвало вопрос о том, не будет ли такая возможность слишком сильно склонена к России, чтобы Украина могла ее принять.

Трамп призвал в социальных сетях к прямому мирному соглашению без предварительного обеспечения прекращения огня, утверждая, что Зеленский и европейские лидеры договорились по этому вопросу. Его заявление было разительным отклонением от "принципов", согласованных ранее на этой неделе Трампом, Зеленским и его европейскими союзниками, которые призывали отказаться от обсуждения мирных условий до заключения соглашения о прекращении огня.

Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT16.08.25, 17:32 • 6356 просмотров

Издание напоминает, что Россия давно настаивает на прямом мирном соглашении, которое бы учитывало широкий спектр вопросов и выдвигало бы обременительные требования к Украине, включая территориальные уступки. Избегание прекращения огня позволит России тем временем продолжать использовать свое преимущество на поле боя.

Чиновник, проинформированный о разговоре между Трампом и Зеленским, заявил, что визит украинского лидера в Вашингтон имел целью получить от Трампа разъяснения. Киев не понимает, почему американский президент внезапно отказался от требования о том, чтобы прекращение огня предшествовало переговорам.

"В своем заявлении Зеленский, похоже, действовал осторожно, стараясь открыто не противоречить господину Трампу.

Нам нужно достичь настоящего мира, который будет длительным, а не просто очередной паузой между российскими вторжениями", – сказал господин Зеленский. Но он добавил, что "убийства должны прекратиться как можно скорее, а огонь должен прекратиться как на поле боя, так и в воздухе, а также по нашей портовой инфраструктуре", намекая на то, что он все еще придает приоритет прекращению огня.

"Гарантии безопасности" для церквей УПЦ МП и чтобы русский снова стал официальным в Украине: СМИ раскрыли новые прихоти путина16.08.25, 19:03 • 5504 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-РФ, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.

Антонина Туманова

