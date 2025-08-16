"Гарантии безопасности" для церквей УПЦ МП и чтобы русский снова стал официальным в Украине: СМИ раскрыли новые прихоти путина

Российский диктатор владимир путин во время саммита на Аляске попросил гарантий того, что русский язык снова станет официальным языком в Украине, а также безопасности для русских православных церквей. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских чиновников, передает УНН.

Путин также попросил гарантий того, что русский язык снова станет официальным языком в Украине, а также безопасности для русских православных церквей - сказали СМИ чиновники.

Кроме того, по словам официальных лиц, Трамп выразил надежду на трехстороннюю встречу с путиным и Зеленским. Но Путин пока отказывается встречаться с Зеленским, считая его "нелегитимным президентом искусственной страны".

Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.