"Гарантии безопасности" для церквей УПЦ МП и чтобы русский снова стал официальным в Украине: СМИ раскрыли новые прихоти путина

13:32 • 13394 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 21327 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 25125 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 29782 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 31974 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 40323 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 203567 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 188194 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 143469 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 131878 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
15 августа, 11:14 • 293285 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 253286 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
15 августа, 09:48 • 258486 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 268284 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:49 • 348502 просмотра
"Гарантии безопасности" для церквей УПЦ МП и чтобы русский снова стал официальным в Украине: СМИ раскрыли новые прихоти путина

Киев • УНН

 • 2160 просмотра

На саммите на Аляске путин требовал гарантий официального статуса русского языка и безопасности для русских православных церквей в Украине.

"Гарантии безопасности" для церквей УПЦ МП и чтобы русский снова стал официальным в Украине: СМИ раскрыли новые прихоти путина

Российский диктатор владимир путин во время саммита на Аляске попросил гарантий того, что русский язык снова станет официальным языком в Украине, а также безопасности для русских православных церквей. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских чиновников, передает УНН.

Путин также попросил гарантий того, что русский язык снова станет официальным языком в Украине, а также безопасности для русских православных церквей

- сказали СМИ чиновники.

Кроме того, по словам официальных лиц, Трамп выразил надежду на трехстороннюю встречу с путиным и Зеленским. Но Путин пока отказывается встречаться с Зеленским, считая его "нелегитимным президентом искусственной страны".

Трамп сказал европейским лидерам, что мир может наступить быстро, если Зеленский отдаст весь Донбасс - NYT16.08.25, 17:32 • 5374 просмотра

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.

Антонина Туманова

Войнаполитика
Владимир Путин
Аляска
Нью-Йорк Таймс
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина