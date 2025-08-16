"Гарантії безпеки" для церков УПЦ МП і щоб російська знову стала офіційною в Україні: ЗМІ розкрили нові забаганки путіна

$41.450.00
48.440.00
ukenru
13:32 • 12477 перегляди
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47 • 19501 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
10:46 • 23862 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 28596 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 30972 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 39764 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 200128 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 186163 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 141443 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 129949 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
35%
749мм
Популярнi новини
Трамп розмовляє із Зеленським та іншими лідерами - Білий дім16 серпня, 06:39 • 15026 перегляди
Трамп мав довгу розмову із Зеленським на зворотному рейсі з Аляски - CNN16 серпня, 06:49 • 45306 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 27283 перегляди
Посли ЄС екстрено збираються після зустрічі Трампа та путіна16 серпня, 07:47 • 34831 перегляди
Вибух на пороховому заводі в рф: загинуло 11 осіб і 130 поранені Photo16 серпня, 09:33 • 19206 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 289995 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 250552 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 255783 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 265733 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 346107 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Європа
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 27608 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 27936 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 85476 перегляди
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 154530 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 232959 перегляди
Актуальне
The Times
Дія (сервіс)
Будівництво
The New York Times
Поїзд

"Гарантії безпеки" для церков УПЦ МП і щоб російська знову стала офіційною в Україні: ЗМІ розкрили нові забаганки путіна

Київ • УНН

 • 526 перегляди

На саміті на Алясці путін вимагав гарантій офіційного статусу російської мови та безпеки для російських православних церков в Україні.

"Гарантії безпеки" для церков УПЦ МП і щоб російська знову стала офіційною в Україні: ЗМІ розкрили нові забаганки путіна

Російський диктатор володимир путін під час саміту на Алясці попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також безпеки для російських православних церков. Про це пише The New York Times з посиланням на європейських посадовців, передає УНН.

путін також попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також безпеки для російських православних церков

 - сказали ЗМІ посадовці.

Крім того, за словами офіційних осіб, Трамп висловив сподівання на тристоронню зустріч з путіним та Зеленським. Але путін поки що відмовляється зустрічатися із Зеленським, вважаючи його "нелегітимним президентом штучної країни".

Трамп сказав європейським лідерам, що мир може настати швидко, якщо Зеленський віддасть весь Донбас - NYT16.08.25, 17:32 • 4936 переглядiв

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Володимир Путін
Аляска
The New York Times
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна