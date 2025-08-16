"Гарантії безпеки" для церков УПЦ МП і щоб російська знову стала офіційною в Україні: ЗМІ розкрили нові забаганки путіна

Російський диктатор володимир путін під час саміту на Алясці попросив гарантій того, що російська мова знову стане офіційною мовою в Україні, а також безпеки для російських православних церков. Про це пише The New York Times з посиланням на європейських посадовців, передає УНН.

Крім того, за словами офіційних осіб, Трамп висловив сподівання на тристоронню зустріч з путіним та Зеленським. Але путін поки що відмовляється зустрічатися із Зеленським, вважаючи його "нелегітимним президентом штучної країни".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підтвердив тривалу розмову з президентом США Дональдом Трампом за підсумками саміту на Алясці, вказавши, що Україна підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру і підтримує тристоронню зустріч Україна-США-рф, і що збирається на переговорив з Трампом у Вашингтоні в понеділок.