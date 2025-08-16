Зеленский отказался отдать Донбасс в разговоре с Трампом и европейскими лидерами – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами отверг "предложение" отдать всю Донецкую область, чтобы заморозить большинство линий фронта, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что Украина должна заключить соглашение о прекращении войны с россией, потому что "россия — очень большое государство, а они — нет", после проведения саммита, на котором, как сообщалось, владимир путин требовал больше украинских земель.

Во время последующего брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским источник, знакомый с обсуждением, ссылался на слова Трампа, который предложил заморозить большинство линий фронта, если киевские войска отдадут всю Донецкую область, промышленный регион, который является одной из главных целей москвы.

По словам источника, Зеленский отклонил это требование. россия уже контролирует пятую часть Украины, включая около трех четвертей Донецкой области, в которую она впервые вошла в 2014 году.

Трамп также сказал, что согласился с путиным, что мирного соглашения следует искать без предварительного прекращения огня, которого требовали Украина и ее европейские союзники, которые до сих пор пользовались поддержкой США.

Зеленский сказал, что встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, тогда как европейские союзники Киева приветствовали усилия Трампа, но пообещали поддержать Украину и усилить санкции против россии. Источник сообщил, что европейских лидеров также пригласили принять участие в переговорах в понедельник.

Встреча Трампа с путиным на Аляске в пятницу, первый саммит США и России с момента начала москвой полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, длилась всего три часа.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил длительный разговор с президентом США Дональдом Трампом по итогам саммита на Аляске, указав, что Украина подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира и поддерживает трехстороннюю встречу Украина-США-рф, и что собирается на переговоры с Трампом в Вашингтоне в понедельник.