Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW

Украинские войска не смогут осуществить безопасный и упорядоченный вывод войск из неоккупированной части Донецкой области в соответствии с требованием российского диктатора Владимира Путина без полного прекращения огня на всем театре военных действий. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что вывод украинских войск из остальной части Донецкой области, который "был бы большой стратегической военной и политической уступкой", без полного прекращения огня, распространяющегося на удары на дальние расстояния и все действия на передовой, будет представлять серьезные риски как для вывода Сил ВСУ, так и для украинских войск в тыловых районах Харьковской области.

Аналитики указывают, что Путин не предложил прекращения огня, при котором украинские войска смогли бы безопасно отойти через границу Донецкой области и защищать тыловые районы от возобновления российской агрессии на флангах.

Административная граница Донецкой области расположена далеко от главной оборонительной линии Украины в Донецкой области, известной как "пояс крепостей", и даже если бы Путин ввел прекращение огня на достаточно длительный срок, чтобы украинские войска могли вывести свои силы из Донецкой области, возобновление российских наземных атак и огня как со стороны наступающих войск в Донецкой области, так и со стороны сил на флангах в Харьковской области угрожало бы украинским войскам вдоль линии фронта и в тылу - отмечают в ISW.

Зеленский: Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом

Там также обращают внимание, что отступление украинских войск, вероятно, приведет к большой концентрации сил вдоль основных украинских логистических путей и оборонительных сооружений, которые российская авиация, беспилотники и артиллерия, вероятно, будут обстреливать после окончания срока прекращения огня.

Эти удары снизят боевые возможности украинских войск, включая способность Украины защищаться от возобновленных усилий России продвигаться в Харьковскую область из Донецкой области или вдоль правого фланга в Харьковской области - предполагают аналитики.

Они добавляют, что россияне в Донецкой области, вероятно, также получат огневую поддержку от войск, которые уже действуют в соседней Харьковской области, что еще больше будет угрожать тылу отступающих украинских войск.

"Частичное прекращение огня, которое не будет распространяться на российские военные действия в Харьковской и Луганской областях, будет недостаточным для обеспечения безопасного вывода украинских войск из остальной части Донецкой области", - предупреждают в ISW.

Напомним

По информации The New York Times, президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в пятницу на Аляске заявил европейским лидерам, что он поддерживает план завершения войны в Украине путем передачи непокоренной территории российским оккупантам, а не попытки прекращения огня.

Зеленский отказался отдать Донбасс в разговоре с Трампом и европейскими лидерами – СМИ