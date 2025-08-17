Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW

$41.450.00
16 августа, 13:32 • 32573 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
16 августа, 12:47 • 59967 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 46144 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 49378 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 47234 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 47417 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 243564 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 212195 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 167097 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 154544 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Встреча Трампа и путина придала новый импульс завершению войны в Украине - Эрдоган16 августа, 16:59 • 10611 просмотра
Дадим несколько хороших советов: Мерц заявил, что завтра европейские лидеры помогут Зеленскому подготовиться к встрече с Трампом16 августа, 17:18 • 7590 просмотра
Водитель Nissan в Харькове сбила женщину с младенцем на тротуаре16 августа, 17:29 • 8320 просмотра
В Генштабе заявили о продвижении украинских подразделений на Северо-Слобожанском направлении до 2,5 километров16 августа, 17:45 • 5890 просмотра
Лидеры восьми государств Северной Европы и Балтии заявили, что "остаются непоколебимыми" в поддержке Украины16 августа, 17:59 • 18304 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 335215 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 289421 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 293844 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 301190 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 379975 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларов16 августа, 07:05 • 38358 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 33620 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»14 августа, 14:12 • 171574 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 248915 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 178907 просмотра
Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Аналитики ISW считают, что отвод украинских войск из Донецкой области без полного прекращения огня является рискованным. Это может привести к значительным потерям и усложнить оборону других территорий.

Украина не сможет безопасно вывести войска из Донецкой области без полного прекращения огня - ISW

Украинские войска не смогут осуществить безопасный и упорядоченный вывод войск из неоккупированной части Донецкой области в соответствии с требованием российского диктатора Владимира Путина без полного прекращения огня на всем театре военных действий. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что вывод украинских войск из остальной части Донецкой области, который "был бы большой стратегической военной и политической уступкой", без полного прекращения огня, распространяющегося на удары на дальние расстояния и все действия на передовой, будет представлять серьезные риски как для вывода Сил ВСУ, так и для украинских войск в тыловых районах Харьковской области.

Аналитики указывают, что Путин не предложил прекращения огня, при котором украинские войска смогли бы безопасно отойти через границу Донецкой области и защищать тыловые районы от возобновления российской агрессии на флангах.

Административная граница Донецкой области расположена далеко от главной оборонительной линии Украины в Донецкой области, известной как "пояс крепостей", и даже если бы Путин ввел прекращение огня на достаточно длительный срок, чтобы украинские войска могли вывести свои силы из Донецкой области, возобновление российских наземных атак и огня как со стороны наступающих войск в Донецкой области, так и со стороны сил на флангах в Харьковской области угрожало бы украинским войскам вдоль линии фронта и в тылу

- отмечают в ISW.

Зеленский: Готовимся к встрече в понедельник с президентом Трампом16.08.25, 23:35 • 2184 просмотра

Там также обращают внимание, что отступление украинских войск, вероятно, приведет к большой концентрации сил вдоль основных украинских логистических путей и оборонительных сооружений, которые российская авиация, беспилотники и артиллерия, вероятно, будут обстреливать после окончания срока прекращения огня.

Эти удары снизят боевые возможности украинских войск, включая способность Украины защищаться от возобновленных усилий России продвигаться в Харьковскую область из Донецкой области или вдоль правого фланга в Харьковской области

- предполагают аналитики.

Они добавляют, что россияне в Донецкой области, вероятно, также получат огневую поддержку от войск, которые уже действуют в соседней Харьковской области, что еще больше будет угрожать тылу отступающих украинских войск.

"Частичное прекращение огня, которое не будет распространяться на российские военные действия в Харьковской и Луганской областях, будет недостаточным для обеспечения безопасного вывода украинских войск из остальной части Донецкой области", - предупреждают в ISW.

Напомним

По информации The New York Times, президент США Дональд Трамп после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в пятницу на Аляске заявил европейским лидерам, что он поддерживает план завершения войны в Украине путем передачи непокоренной территории российским оккупантам, а не попытки прекращения огня.

Зеленский отказался отдать Донбасс в разговоре с Трампом и европейскими лидерами – СМИ16.08.25, 19:43 • 8782 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война
Владимир Путин
Донецкая область
Харьковская область
Луганская область
Институт изучения войны
Вооруженные силы Украины
Украина